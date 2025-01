Brad Pitt rompió su silencio tras tomar conocimiento del caso de Anne, una mujer francesa de 53 años, que fue víctima de estafa por parte de un delincuente que le hizo creer, con ayuda de la inteligencia artificial (IA), que sostenía un romance con el aclamado actor. Como consecuencia, el malhechor logró quitarle 850 mil dólares.

A través de un comunicado difundido por su representante, Brad Pitt calificó como “terrible” el hecho y lamentó que un estafador se haya aprovechado de su seguidora.

“Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fanáticos y las celebridades”, declaró el portavoz de Pitt vía HuffPost.

“Este es un recordatorio importante de no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales”, agregó en su publicación.

Francia: Mujer perdió sus ahorros al ser estafada por un falso Brad Pitt con IA

¿Cómo fue la estafa?

Según la prensa francesa, el estafador le pidió 850 mil dólares a Anne para una operación importante ya que tenía que curarse de un cáncer en los riñones. Además, el falso Brad Pitt le aseguró que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie.

La mujer, quien aportó su testimonio público en un programa del canal TF1, aseveró que se había “enamorado” de la persona con la que conversaba en internet y que fingía ser el actor Pitt. En el momento del inicio de esa relación a distancia, la quincuagenaria vivía un difícil momento sentimental con su marido, con el que tiene una hija.

“Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, me decía: ‘son fotos que ha hecho para mí’”, explicó a los periodistas del programa ‘Sept à Huit’.

Tras un año y medio, Anne descubre el engaño cuando los medios relatan que Pitt ha comenzado una relación con Inés de Ramón. Tras la estafa, la mujer sufre una grave depresión y se encuentra alojada en casa de una amiga, ya que perdió casi todo su patrimonio.

