Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su separación en setiembre de 2016 y a partir de entonces la vida de una de las ex parejas más mediáticas de Hollywood ha estado cargada de revelaciones, rumores, desacuerdos y peleas legales que han tenido como punto central a los seis hijos que ambos tienen en común.

En abril pasado, durante la cuarentena que acata Estados Unidos con motivo de la pandemia del coronavirus, un portavoz de Brad Pitt reveló al portal Hollywood Life que el actor había restablecido la relación con Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) y los gemelos Knox y Vivienne (11) y que estaba conviviendo nuevamente con ellos, después de una larga pugna con Angelina por la custodia de estos.

“Brad está más cerca que nunca de sus hijos y está con ellos durante el encierro. De hecho, estos son los mejores momentos que han tenido en mucho tiempo, porque están todos juntos. El aislamiento ha facilitado estos momentos de unión”, señaló la fuente al mencionado medio.

Dos meses antes, Pitt no acudió a los premios Bafta celebrados en Londres, ya que estuvo al lado de sus hijas Zahara y Vivianne, recientemente salidas del quirófano por una dolencia de la que no se han dado mayores detalles.

Brad Pitt junto a sus hijas Zahara y Vivianne.

Este acercamiento entre la ex pareja se resolvió hacia finales de 2018 y el primer paso lo dio la protagonista de “Maléfica” al proponerle al actor que se haga cargo de sus seis hijos durante gran parte del verano, mientras ella rodaba en Nuevo México la película “Those who wish me dead”, de Taylor Sheridan.

Esta tregua por parte de la actriz, sin embargo, respondía a una llamada de atención recibida por el juez encargado del caso de la custodia de sus hijos. De no haberlo hecho, podría haber perdido este derecho.





Angelina Jolie durante el rodaje de "Those who wish me dead".





TRES AÑOS DE ENFRENTAMIENTOS

La custodia de los hijos que tienen en común no ha sido el único conflicto que ha tenido que afrontar la pareja. El tema económico es uno de ellos debido a que las dos estrellas unieron parte de su patrimonio durante su relación y resolver con qué parte se quedaría cada uno ha tomado tiempo.

Otra de las causas que llevaron a quebrar la relación entre Brad y Angelina sucedió en 2016, incluso se dice que fue el detonante de su separación definitiva.

Se trata del supuesto “abuso físico” por parte de Brad hacia su hijo Maddox. Según reveló TMZ en aquel entonces, Brad y Angelina discutían en un avión cuando de pronto Maddox se interpuso entre ellos y recibió un golpe sin intención por parte del actor.

Tiempo después, Angelina se refirió al tema del cual Pitt fue absuelto de cualquier cargo de abuso infantil en medio de un gran escándalo mediático.

“No quiero decir mucho sobre eso, excepto que fue un momento muy difícil”, dijo la actriz a la revista Harpers Bazaar “Somos una familia y siempre seremos una familia y pasaremos este momento y esperemos que seamos una familia más fuerte por ello”.

Angelina Jolie para Harper's Bazaar US.

En esa misma entrevista, Angelina reveló su deseo de vivir fuera de Estados Unidos y que es su vínculo con Brad Pitt el que le impide hacerlo.

“Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años. En este momento tengo que basarme donde su padre elige vivir”, dijo la actriz de 45 años.

Aunque no dio detalles del lugar al que iría a vivir pero habló de la forma en que le gustaría ver crecer a sus hijos. "Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Disfruto de estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello sino viviendo y tener amigos en todo el mundo. El año que viene iniciamos una casa en África ".

CASA NUEVA, VIDA NUEVA

Después de solicitar el divorcio, Pitt y Jolie pusieron muchas de sus casas en venta, incluyendo Chateau Miraval en el sur de Francia y su mansión de Nueva Orleans. Un año después, en 2017, la actriz adquirió una mansión para iniciar su nueva vida junto a sus seis hijos. La elegida fue la que perteneció al famoso productor y director Cecil B. Mille, cuyo costo es de 25 millones de dólares.

Sobre su vida actual en este nuevo hogar, la actriz ha declarado que esta es muy humilde y responde al aprendizaje que le dejó su separación de Brad, la cual en un inicio le trajo una “profunda y auténtica tristeza”.

“Fue interesante conectar con la humildad e incluso con la insignificancia que yo sentía. Tal vez esto es lo que el ser humano es al final... Además de todo esto, sufrí algunos problemas de salud. Todas estas cosas te motivan y te recuerdan la suerte que tienes de estar vivo”, dijo Jolie quien también reveló que la fortaleza que ahora tiene viene de sus propios hijos.

“Es maravilloso”, dijo Jolie a la BBC. “Por lo general, solo me despierto tratando de averiguar quién va a sacar al perro, quién va a poner los panqueques y que alguien se cepille los dientes", agregó la actriz.

Jolie vive actualmente con cinco de sus seis hijos luego de que Maddox, de 18 años se mudara a la Universidad Yonsei de Seúl (Corea del Sur) para cursar la carrera de Bioquímica.

El resto de hijos, todos en edad escolar, reciben clases particulares debido a la pandemia actual. Entre la educación que reciben los menores , Angelina reveló que estos "están aprendiendo diferentes idiomas”.

“Les pregunté qué lenguas querían aprender y Shiloh está aprendiendo la lengua de Cambodia, Pax está enfocado en el lenguaje de Vietnam, Mad aprende lenguajes de Alemania y Rusia, Vivianne está hablando francés y Knox está aprendiendo lenguaje de señas”.

