La foto de Brad Pitt y Jennifer Aniston en los premios SAG ha dado la vuelta al mundo. Aunque su matrimonio terminó en el 2005, los fans siguen soñando que pueden regresar y formar nuevamente ‘Braniston’, la pareja más famosa de a inicios del 2000. Hacemos un repaso por su último año de casados para conocer si realmente se podría reactivar la llama del amor.

► Brad Pitt con Jennifer Aniston... o con Angelina Jolie ¿Qué relación nos marcó más?

Brad Pitt y Jennifer Aniston se conocieron en 1994, según apuntan medios estadounidenses por aquella época. Sin embargo, fue recién en el 1998 que sus representantes les prepararon una cita, y ahí nació el amor.

Jennifer Aniston le contó a la periodista Diane Sawyer que sabía desde la primera cita que ese hombre estaba hecho para ella. Cinco meses más tarde, ya estaban prometidos. La pareja más querida de Hollywood se casó en el 2000, en Malibú, en una ceremonia íntima y privada que tuvo un valor de casi un millón de dólares.

Portada con foto exclusiva de su matrimonio.

El fin del cuento de hadas

La última vez que se les vio juntos públicamente fue en septiembre 2004. Brad Pitt y Jennifer Aniston asistieron juntos a la premiación de los Emmy. Lucían enamorados como siempre; pero años después los actores revelarían que esa felicidad que irradiaban públicamente no era realmente cómo se sentían.

Desde octubre del 2004, muchos medios de farándula estadounidense anunciaban que la pareja tenía problemas. Algunos culpaban a Angelina Jolie por el distanciamiento de los actores. Ese mismo año, Brad Pitt y Jolie empezaron a rodar la película “Señor y señora Smith” y la química entre ambos era evidente.

Angelina Jolie y Brad Pitt en una escena de 'Mr. and Mrs. Smith'.

Medios ingleses captaron sola a Aniston a inicios de diciembre en el aeropuerto londinense de Heathrow. En su dedo ya no lucía su alianza de matrimonio, una imagen que según la prensa era un síntoma de la difícil situación que estarían atravesando. Pitt se encontraba en ese país filmando la cinta “Ocean’s Twelve”.

El diario británico News of the World indicaba que Brad adoraba jugar con Maddox, el hijo de Jolie, y que su esposa, en un ataque de celos, le había prohibido ver al niño y a su madre.

Durante los últimos días del 2004, varios medios fotografiaron a Aniston con poco o sin maquillaje, y la caracterizaban como una mujer triste; algo que la intérprete ha desmentido tras su divorcio.

Mail on Sunday publicó que la pareja se había separado y hacía hincapié en que el actor estaba desesperado por ser papá, pero que la actriz no tenía el mismo objetivo. En aquel entonces, Jennifer tenía 35, y Brad 40.

Brad Pitt y Jennifer Aniston se dejaban ver sonrientes y derrochando amor. (Foto: AFP)

Verdaderas razones

Fue recién en el 2011 que la actriz de “Friends” se animó hablar sobre su divorcio y mencionó el cuales fueron las causas. Según la actriz, su divorcio tuvo otros factores que el encuentro “profesional” entre Angelina y su ex esposo.

“Nos pusieron en un pedestal, pero éramos una pareja normal. Pensábamos diferente y no puedes forzar una relación, ni siquiera cuando la gente la tiene idealizada”, dijo a Vanity Fair.

Además, la intérprete de “Good Morning Show” indicó que se siente agradecida con su primer matrimonio. “Todavía me siento afortunada de haberlo vivido”, dijo. “No sabría lo que sé ahora si no me hubiese casado con Brad. Lo quiero. Lo quiero de verdad. Lo querré el resto de mi vida. Es un hombre fantástico. No me arrepiento de nada. Pasamos siete años muy intensos juntos y aprendimos muchas cosas el uno del otro. Fue una bonita y complicada relación. Lo que me pareció triste fue la forma en que se redujo a un cliché de Hollywood. Me da mucha pena la gente que está pasando por esto ahora”, agregó.

Brad Pitt y Jennifer Aniston, ¿cómo se conocieron? Esta es su historia de amor que duró siete años (Foto: E!)

Sobre Angelina Jolie, Aniston prefiere no pensar si la activista tuvo algo que ver con su ruptura. “Hay muchas cosas que no entiendo y muchas que no sé y probablemente nunca sabré en realidad”, confesaba. “En este punto, no me sorprendería nada pero siempre elegiría creerle a él”, añadió.

Ese mismo año, Brad Pitt también habló sobre su divorcio con Aniston. “Me di cuenta de que quería buscar una película interesante porque mi vida real no estaba siendo lo suficientemente interesante. Pienso que mi matrimonio con Jennifer tuvo mucho que ver. Intentábamos aparentar lo que no existía”, contó a Parade.

“Jen es una mujer increíblemente generosa, cariñosa y graciosísima. Valoro profundamente nuestra relación”. Con estas palabras, Brad Pitt intentaba bajar la tensión de las declaraciones en que revelaba que durante su matrimonio con Jennifer Aniston se “sentía patético” y que “no tenía una vida interesante”.

En el 2018, Jennifer Aniston mencionó su posición sobre tener hijos, una de las supuestas razones de su ruptura con Pitt. “Existe una presión en las mujeres para ser madres (...) Quizá mi propósito en este planeta no es el de procrear”, contó a Cordon Press. “Cuando una pareja se separa en Hollywood, es a la mujer a la que se desprecia. La mujer queda triste y sola. Ella es el fracaso”, añadió.

Todo se terminó

Los rumores que se escuchaban desde octubre de 2004 se volvieron una realidad cuando el 8 de enero del 2005, mediante un comunicado de prensa exclusivo para la revista People, Brad Pitt y Jennifer Aniston anunciaban su separación.

“Queremos anunciar que, después de siete años juntos, hemos decidido nuestra separación formal”, señaló la pareja. “Para quienes siguen este tipo de cosas, nos gustaría explicar que nuestra separación no es el resultado de ninguna especulación relatada por los medios de comunicación. Esta decisión es el resultado de mucha reflexión", afirmaron.

Brad Pitt y Jennifer Aniston, el esperado reencuentro. (Agencias)

Las imágenes de Pitt y Aniston en los premios SAG han dado la vuelta al mundo, y sin duda será una de las fotos icónicas del 2020. Pero esta no es la primera vez que han coincidido. Unas semanas antes fueron vistos en una fiesta tras los Globos de Oro.

Además, estuvieron juntos en Navidad en una fiesta organizada por Aniston, y en febrero de 2019, el actor no se perdió la fiesta de cumpleaños de la actriz. No se sabe si regresarán o si solo serán buenos amigos.

Lo único cierto es que esta nueva temporada de la novela ‘Braniston’ solo está empezando.

Te puede interesar

► Brad Pitt con Jennifer Aniston... o con Angelina Jolie ¿Qué relación nos marcó más?

► Brad Pitt dejó todo para ver el premio de Jennifer Aniston en los SAG Awards

► Jennifer Aniston, Brad Pitt y la historia oculta de la aparición del actor en “Friends”

► SAG Awards: Jennifer Aniston gana el premio a Mejor actriz de serie y ella no puede creerlo | VIDEO

► Globos de Oro 2020: El encuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt se dio y fue el momento más esperado de la noche