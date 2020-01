Luego del comentado reencuentro que protagonizaran Brad Pitt y Jennifer Aniston en los últimos premios SAG, la expectativa por volver a tener noticias de quien fuera una de las parejas más populares de Hollywood va en aumento. Así lo demuestran los fans de los actores, que celebraron al verlos de alguna manera juntos, saludándose y celebrando sus triunfos profesionales en la mencionada ceremonia.

Pero este deseo colectivo alcanza también a la prensa rosa. Durante la llegada de Pitt al Festival de Cine Internacional de Santa Bárbara, en California, una reportera del Daily Mail, no pudo evitar preguntarle al actor por la identidad de su acompañante en los premios Oscar, que se celebran el 9 de febrero en Los Ángeles y en la que el actor está nominado a Mejor actor de reparto.

“¿Tienes alguna cita en los Oscar? ¿Vas a ir con Jennifer?”, preguntó la reportera, a lo que el actor respondió riendo: “No, no tengo una cita”.

TEMPORADA DE PREMIOS Y REENCUENTROS

El pasado 19 de enero, durante la ceremonia de los premios SAG, Jennifer Aniston y Brad Pitt se reencontraron públicamente durante los pasillos de la ceremonia. Como era de esperarse, las imágenes de este esperado momento no tardaron en viralizarse y alimentar el viejo deseo de ver a la ex pareja, nuevamente junta.

El 5 de enero, durante los Globos de Oro, sucedió algo similar entre ellos. Mientras Pitt, recibía y agradecía el premio a Mejor actor por “Once upon a time in Hollywood”, las cámaras de la ceremonia captaron a una emocionada actriz, que muy atenta, veía cómo su ex esposo era uno de los homenajeados de la noche.