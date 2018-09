Brecha salarial en el mundo cinematográfico de los cómics

En Hollywood tener un éxito en taquilla no siempre es sinónimo de ganacias monetarias, y quien no lo crea que le pregunte a Gal Gadot, de quien se dice cobró 300 mil dólares por protagonizar Wonder woman, su gran oportunidad estelar, mientras que su compañero en La liga de la justicia Henry Cavill en su papel de Superman obtuvo 14 millones de dólares.

Una muestra clara de esto también se ha dado con Scarlett Johansson, quien desde 2010 da vida a la rusa Natasha Romanoff, alias Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Johansson llegó a esta franquicia sólo dos años más tarde que su compañero Robert Downey Jr., quien se mete en la piel de Tony Stark, Iron Man, de la primera cinta del superhéroe de 2008, la cual marca el inicio de la franquicia.

Desde su llegada a este universo, ambos histriones han aparecido constantemente en la lista de los Actores mejor pagados, sin embargo, los dividendos que generan ambos actores nunca han llegado a parecerse.

En los últimos cinco años Scarlett ha estado en este listado, casi siempre figurando en las primeras posiciones y contabilizando ganancias totales por más de 118 millones de dólares.

Pero Downey Jr., quien ha aparecido en la lista los últimos cinco años, ha recaudado alrededor de 317 mdd, lo que significa 169% más que la rubia actriz.

Aunque Johansson no es la protagonista de ninguno de estos filmes de Marvel (algo que Robert Downey Jr. sí), lo cierto es que la diferencia se puede ver en el listado.

Un claro ejemplo es 2018, donde Scarlett aparece como la Actriz mejor pagada con ganancias superiores a los 40.5 mdd, mientras que Robert Downey Jr. ocupa este mismo año la segunda posición —aunque en la lista George Clooney aparece como el Actor mejor pagado, sus mayores ganancias vinieron de su marca de tequila, ya que durante junio de 2017 y junio de 2018 curiosamente no trabajó en cine o televisión— y aún así tiene ganancias superiores a los 300 millones de dólares.

Esta diferencia también se percibe en las últimas posiciones del ranking de este año; mientras Kevin Hart, quien ocupa el décimo sitio, alcanzó 30 mdd de ganancias durante 2018, Gal Gadot, quien aparece en el mismo sitio, apenas obtuvo en ese mismo periodo 10 millones de dólares, lo que hace que entre los dos haya una diferencia de 200%.

(Fuente: El Universal de México / GDA)