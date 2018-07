YouTube: Britney Spears revivió su 'adolescencia' en el show de Jimmy Fallon

Britney Spears mostró que es poseedora de un gran sentido del humor y se transformó en Abby, una engreída adolescente, para acompañar a Jimmy Fallon en una secuencia de "The Tonight Show", ya disponible en YouTube.



Jimmy Fallon y Britney Spears, metidos en sus personajes, discutían si volverían nuevamente al campamento de verano al que las habían enviado por las vacaciones.

Abby dijo que eran muy grandes para regresar, mientras Sara (el clásico rol de Fallon) alegó que eran aún jóvenes y deberían retornar el próximo año y Britney Spears aprovechó el momento para cantar una línea de su reconocida canción "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman".

EN VIDEO: Britney Spears en el programa de Jimmy Fallon. (Fuente: YouTube)

Luego Britney Spears y Jimmy Fallon jugaron Fashion Freezem, donde mostraron sus habilidades como modelos. La cantante mostró sus movimientos impecables, mientras su compañera no tanto.

El video ha obtenido un gran número de visitas en el canal de Youtube y sin duda fue un éxito rotundo para el programa de entretenimiento de la televisión estadounidense.