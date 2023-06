El actor Bryan Cranston salió al frente para aclarar unas recientes declaraciones en las que anunciaba su presunto retiro de la actuación. El experimentado actor reveló que no se retirará por completo, sino que solo tomará una pausa de un año cuando cumpla 70 años de vida en 2026.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de “Malcolm in the Middle” y “Breaking Bad” compartió un extenso mensaje en el que aclaró que no se retirará de la actuación y que solo tendrá un “año sabático” al cumplir 70 años de vida.

“Hola a todos, espero que este pequeño mensaje los encuentre bien. Salieron algunas noticias que no estaban del todo claras… incluso para mí. Así que quería dejar las cosas claras. No me retiro, lo que voy a hacer es presionar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026. ¡Mie…, 70!”, escribió Cranston.

“Ni siquiera estoy seguro de qué significa ‘pausar’ por completo, pero en este momento, creo que significa que tomarse un año sabático proporcionará varias cosas. Primero, me permitirá pasar tiempo con Robin (mi hermosa esposa desde hace 34 años) de una manera que no he podido en los últimos 25 años... no como esposa de una celebridad, sino como un amoroso matrimonio”, añadió en su publicación.

Asimismo, Cranston aseguró que este año sabático le dará “una especie de ‘reinicio’” a su carrera actoral, ya que, si bien agradece las oportunidades que ha tenido a lo largo de dos décadas, espera no estancarse y explorar nuevas oportunidades en la actuación.

“Dicho esto, siento que me estoy quedando sin nuevas ideas sobre cómo interpretar los personajes que me ofrecen. Por lo tanto, explorar una experiencia de vida más amplia me dará la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel que se me presente de una manera más auténtica”, aclaró.

Finalmente, Bryan Cranston también anunció que se alejará de las redes sociales y los negocios para enfocarse en su vida familiar y personal. Cabe señalar que también precisó que entre sus planes figura volver a Broadway, pero “esta vez bajo una nueva luz”.

