Promocionan presentación de BTS en Saturday Night Live con clip de Emma Stone | VIDEO

A tres días de que la boyband BTS se presente en “Saturday Night Live”, el espacio televisivo compartió el primer video promocional sobre el debut de la agrupación en el show a través de su cuenta en Twitter.

La actriz ganadora del Oscar Emma Stone, quien se ha declarado fan de BTS, y los demás artistas de “Saturday Night Live” se mostraron emocionadas por el espectáculo del sábado.

“No puedo creer que BTS estará bailando en este escenario”, se escucha decir a Melissa Villasenor en el clip de SNL, generando mayor emoción, ya que los artistas podrían presentar nuevo material durante el espectáculo.

Sin duda, la presentación de BTS bajo la conducción de Emma Stone en “Saturday Night Live” el 13 de abril será un momento crucial para la agrupación, ya que es un programa muy codiciado que permite a nuevos artistas destacarse y ganar mayor exposición.

Como se conoce, es una gran semana para la agrupación BTS, su nuevo disco “Map of the Soul: Persona” se lanzará el viernes y los prometedores videos del primer sencillo “Boy with Luv” con Halsey han emocionado a sus fans.