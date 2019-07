Cameron Boyce: familia confirma la causa de la muerte del actor

La familia de Cameron Boyce confirmó que la muerte del actor fue un ataque de epilepsia, una enfermedad que la ex figura de Disney Channel padecía desde hace un tiempo.

"La trágica muerte de Cameron se debió a las convulsiones causadas por la enfermedad que sufría, que era epilepsia" declaró un portavoz de la familia a E! News.

"Todavía estamos tratando de seguir adelante en estos momentos extremadamente dolorosos y seguimos pidiendo privacidad para que la familia, y todos los que le conocieron y le quisieron puedan llorar su pérdida y hacer los preparativos necesarios para su funeral, que en sí mismo ya es angustioso", agregó.



El vocero dijo, sin embargo, que la causa oficial de la muerte de Cameron Boyce aún no se ha determinado después de la autopsia realizada el lunes y seguía pendiente de investigación.

El martes en la mañana, el portal de entretenimiento fue el primer medio en revelar que fue la epilepsia la causa de la muerte de Boyce.

"Boyce no pudo ser revivido después de que los paramédicos se apresuraron a ir a su casa, de acuerdo a fuentes policiales", sostuvo TMZ, que también expreso que en los informes médicos su muerte fue calificada como "natural".

LO QUE SE DIJO INICIALMENTE

Un portavoz familiar dijo en la noche del sábado a ABC News que Boyce murió por culpa de una "condición médica en curso".

"Falleció mientras dormía por una convulsión generada por un una condición médica en curso de la que estaba siendo tratado", indicó el portavoz. "Indudablemente, el mundo se ha quedado sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu sobrevivirá a través de la bondad y compasión de todos los que le conocieron y le quisieron".

Boyce nació el 28 de mayo de 1999 en Los Ángeles. Debutó en la actuación con nueve años, en la película de terror "Mirrors" con Kiefer Sutherland.

Tras incursionar en la televisión, apareció en varias series de Disney Channel, como "Jessie" durante cuatro temporadas, "Good luck Charlie", "Shake it up" y "Gamer's guide to pretty much everything". También interpretó a Carlos de Vil, el hijo de Cruella de Vil, de "101 dálmatas", en el filme "Descendants".