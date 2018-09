Cardi B le lanzó un zapato a Nicki Minaj durante pelea en una fiesta | VIDEO

Las estrellas del rap Cardi B y Nicki Minaj se cruzaron en la alfombra roja de una fiesta organizada por la revista Harper’s Bazaar con motivo de la semana de la moda de Nueva York y discutieron hasta llegar a golpes.

Ni seguridad del evento y ni los acompañantes de Cardi B y Nicki Minaj pudieron evitar la pelea entre ambas, y tuvieron que optar por separarlas para evitar que el altercado llegara a mayores.

Durante el enfrentamiento, Cardi B le lanzó su zapato a Nicki Minaj, actitud por la cual fue 'invitada' a marcharse de la fiesta, e incluso, tuvo que ser escoltada por los agentes encargados del orden hasta la salida.

Cardi B sufrió daños que quedaron a la vista de todos los asistentes y la prensa, pues su vestido de Dolce & Gabbana presentaba varias rasgaduras y se pudo apreciar que tenía un prominente golpe en su ceja izquierda.



El portal TMZ, que fue el primero en reportar lo ocurrido entre las raperas cuya enemistad se remonta varios meses atrás, indicó que la riña empezó porque Cardi B se acercó a Nicki Minaj para hablar sobre “todas las mentiras que estaba esparciendo sobre ella”.

Cardi B y Nicki Minaj pelean. (Video: YouTube / TMZ)

Ni Cardi B y Nicki Minaj han puesto una denuncia sobre lo ocurrido; sin embargo, el Departamento de Policía de Nueva York está estudiando los videos de la pelea que se han viralizado en redes sociales para ver qué medidas tomarán.

Por su parte, Cardi B publicó un corto pero contundente mensaje dirigido a Nicki Minaj en su cuenta de Instagram, el que encara a su colega y explica los motivos por los que se han visto enemistadas los últimos tiempos.

“¡He dejado pasar un montón! Te dejo que disimules, te dejo que mientas sobre mí (...) Has amenazado a otros artistas en la industria diciéndoles que si trabajan conmigo, ¡dejarás de trabajar con ellos!”, escribió inicialmente.

"¡¡Deja de hablar sobre mí !! (...) Cuando mencionas a mi hija, cuando decides dar 'Me Gusta' a comentarios sobre mi labor de madre o hacer comentarios sobre mis capacidades para cuidarla, es cuando todo se jode", agregó Cardi B.

"He trabajado duro y he llegado demasiado lejos para dejar que nadie joda con mi éxito. ¡¡Las perras hablan toda esa mierda en raps, pero en la vida real son cobardes!! Esta mierda es realmente para el entretenimiento!!", finalizó. Hasta el momento, Nicki Minaj no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.