Un cementerio misterioso con poder para resucitar a sus muertos es la premisa de “Pet sematary”, una cinta de terror estrenada el 21 de abril de 1989 y convertida en un éxito de taquilla al recaudar 57 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 11,5 millones de dólares. Treinta y un año después, la cinta inspirada en la novela del mismo nombre de Stephen King, es considerada todo un clásico cinematográfico y una de las mejores adaptaciones del escritor estadounidense que se llevaron a la pantalla grande.

Conocida en Latinoamérica como “Cementerio de mascotas”, la película llegó a Netflix recientemente, con motivo de la celebración de Halloween y ese es un buen motivo para detenernos a darle un vistazo a esta producción que marcó la infancia de muchos y que hoy, a pesar del tiempo, nos puede seguir dando unos buenos sustos a todos los fanáticos del terror y los libros del maestro Stephen King.





El libro

El libro “Pet sematary” fue publicado en 1983 y está basado en una experiencia personal de Stephen King. En 1979, el escritor trabajaba como profesor de la Universidad de Maine y vivía con su familia en una casa alquilada próxima a una peligrosa carretera en la que constantemente morían animales atropellados por grandes camiones.

Un día, el gato de la hija de King fue víctima de esta vía y eso dio pie a que el aclamado escritor se planteara la historia de este gato volviendo a la vida de una manera macabra y la de un niño atropellado y resucitado de la misma forma.

“El gato de mi hija murió. Y lo enterramos en el cementerio de mascotas de este lugar. Se llamaba Smucky. Le hicimos una pequeña cruz que decía “Smucky, él fue obediente”. Y quiero decir, era un gato. ¡y no era para nada obediente! Pero amaba a ese gato”, contó King en una entrevista a Entertainment Weekly en 2019, con motivo del 30 aniversario de la cinta.

“Esa noche, después de que lo enterramos, la escuchamos en el garaje. Ella estaba saltando sobre esos plásticos con los que envuelven cosas frágiles y gritaba: “Dios no puede tener a mi gato. ¡Ese gato es mi gato! ...”. Y puse todo eso en el libro, y sí, estábamos en el campo, y realmente había una carretera muy transitada allí. Todo en el libro hasta las cosas sobrenaturales es cierto”, contó el escritor.

Stephen King, en la década de los ochentas, junto a su familia. Foto: James Leonard - New York Magazine





Pormenores de un rodaje

En 1984, el maestro del terror George A. Romero compró los derechos cinematográficos de la novela de Stephen King después de que este rechazara esta posibilidad a otros cineastas. El proyecto no se concretaba nunca por un problema de agenda de Romero, quien finalmente decidió dedicarse a dirigir la cinta de culto “Monkey Shines”.

Dudando en la fidelidad que pudiera darle otro director al libro que escribió, Paramount Pictures, el estudio encargado de producir el filme, contrató a Stephen King como el guionista encargado de adaptar la historia para el cine.

Tras la salida de Romero, King fue el indicado de elegir al próximo director de la película. Y la elegida fue Mary Lambert, conocida por dirigirle videos musicales a Chris Isaak, Madonna, The Go-Gos, Eurythmics y Janet Jackson.

Stephen King junto a la directora Mary Lambert, durante el rodaje de "Pet sematary". Foto: Colección Everett

"Me encantó el material y creo que él sabía que lo respetaba y no quería cambiarlo o convertirlo en mi propia película. Ya sabes, vuelve a imaginarlo como algo que no era “, explicó Lambert en 2019 a Hollywood Reporter.

“Tenía muchas ideas sobre cómo contar la historia visualmente, porque eso es lo que hago, y algunas de esas cosas implicaban pequeños cambios dentro de las escenas”, dijo. “Como la forma en que se diseñó el cementerio de mascotas y el retrato del niño con el sombrero de copa, y así es como regresa Gage (Miko Hughes). Nunca tuve miedo ni tuve problemas para llamar a Stephen y decirle: ‘Tengo una idea’ o ‘¿Qué pasa si lo hacemos así?’ Porque claramente no podía hacer ningún cambio en el guión sin su aprobación”, cuenta la directora en la mencionada publicación.

En otra entrevista concedida ese mismo año, esta vez a Entertainment Weekly, Lambert contó que fue King quien propuso que el lugar donde se rodaría la cinta sería su natal Maine.

“Maine era tan hermoso. Todo lo que Stephen había descrito en el libro estaba allí. Buscamos exhaustivamente esa casa, la casa Creed, y cuando encontramos la que más me gustó, la casa amarilla, no tenía árbol. En la escena inicial, está el columpio y Ellie se cae, y luego Church salta del árbol ... Sentí que eso era realmente importante. Así que realmente desenterramos un árbol adulto y lo plantamos en el jardín”, reveló.

Dirigir a niños puede ser divertido

La idea de dirigir a niños nunca fue una preocupación, ni para King ni para Lambert. Trabajar con Miko Hughes y Blaze Berdahl, en palabras de la directora, fue una experiencia divertida "porque los niños tienen una actitud diferente a la de los adultos. Los niños actores no están en esto por las mismas razones. Lo que está en juego es diferente”.

Según Lambert, ella insistió en contratar a Hughes -un niño de 2 años en ese entonces- para interpretar a Gage Creed, el hijo menor de la familia que regresa de entre los muertos de una manera macabra. Paramount Pictures, por su lado, presionaba para que se contrate un par de gemelos, preocupado sobre todo en cumplir con las leyes de protección de trabajo infantil.

Dirigir a Hughes fue “divertido y como trabajar con un extraterrestre”. “Era casi preverbal. Hablaba un poco y podía entenderme, pero no hablaba con oraciones completas", según Lambert, quien además aconseja a todo aquel que trabaje con niños indicarles claramente un objetivo y luego esperar la acción. Todo ello, apoyado con un deseo real del menor de querer hacer lo que hace sin ser presionado por terceros.

“Si haces eso, obtienes esta increíble motivación para complacerte, ser parte del grupo y participar en el juego, y es muy emocionante”, sostiene.

Miko Hughes, el niño resucitado en el cementerio maldito de "Pet sematary". Paramount Pictures.

Sin sangre ni traumas

Cabe destacar que Miko Hughes nunca estuvo en las escenas donde se incluyera sangre o muerte. Y eso fue “una obligación moral” que sintió la directora, debía cumplir. Es por ello que en alguna escenas donde hay sangre o una acción violenta, no es él menor quien está ahí sino una marioneta.

La única excepción fue la escena en la que Louis (Dale Midkiff) mató al niño con la aguja. “Habíamos estado trabajando juntos durante bastante tiempo y él estaba realmente dispuesto a hacer esa escena”, ha contado la directora.





El elenco y el equipo jugaron un papel crucial para hacer que Hughes se sintiera especial. “Siempre fue un juego para él y él era parte del grupo”, recuerda Lambert. “Fred Gwynne fue maravilloso trabajando con él: ‘¡Vamos, vamos a jugar un juego y me voy a acostar en el piso y tú vas a saltar sobre mí! Está bien, quiero que salgas de debajo de la cama y me asustes”, le decía.

“Miko siempre tenía una cosa específica que hacer: saltar de debajo de la cama y dar miedo, o cruzar la habitación y gruñir como un perro. Lo haría, y luego todos aplaudiríamos y le diríamos el gran trabajo que había hecho. Él fue la estrella del momento”, agrega.

Robot de Miko Hughes para "Pet Sematary" de 1989. Foto: Edición Blu-Ray de "Pet Sematary".

El niño que, años después, se convirtió en un meme

Sobre rodar “Pet sematary”, Hughes ha contado que apenas lo recuerda y es que solo era un niño de dos años.

“No creo que supiera que estaba actuando para ‘Pet Sematary’, solo estaba jugando a fingir. Prácticamente era un bebé. Creo que mucho se lo debo a la directora, al elenco y al equipo, por cultivar ese personaje fuera de mí a una edad tan joven”, declaró el ex actor infantil en 2016 al portal Scream Horror Magazine.

Tras su paso por “Pet sematary”, la carrera actoral de Hughes continuaría. Su trabajo más próximo fue en 1990, junto a Arnold Schwarzenegger en “Kindergarten Cop”. Sin embargo, su popularidad despegaría ese mismo año pero con “Full House”.

Con cuatro años de edad, Miko interpretó a Aaron Bailey, el compañero de clases de Michelle Tanner (Mary-Kate y Ashley Olsen). Y es precisamente este papel, pero ya en tiempos de redes sociales y virales, que volvería a ser reconocido a modo de meme.

Se trata de uno de los capítulos de la sexta temporada de “Full House”, en este, Miko Hughes hace un gesto muy chistoso que lo terminó eternizando en el tiempo. Se trata del meme conocido como el ‘niño malcriado’.

Sobre este sorpresivo éxito, el actor lo ha tomado con buen humor. En 2016, a través de su cuenta de Instagram, él mismo agradeció haber sido convertido en un meme.

Antes y ahora

Luego de protagonizar “Pet sematary”, el actor Dale Midkiff trabajó en varias series de televisión entre las que destacan “Nashville”, “Without A Trace”, CSI “Dexter”, “Criminal Minds”, entre otros. Denise Crosby (Rachel Creed), por su parte, actuó en varias temporadas de “Star Trek: The Next Generation”. Su participación se extendió, además, a Además, a los videojuegos de “Star Trek: Armada y Star Trek Online”. Posterior a esto, hemos visto a la actriz en “Jackie Brown” de Quentin Tarantino (1997) en la serie “Ray Donovan” de Showtime (2013), en “Mad Men” (2007) y “The Walking Dead” (2010), entre otras. .

Denise Crosby en la serie "Star Trek: The Next Generation". Foto: Paramount Pictures

Otros secretos

La tumba de Smucky, el fallecido gato de Stephen King, aparece en la novela de King en una lápida, así como en la cinta de 1989.

El tema ‘Pet Sematary’ de The Ramones, que se incluye en el soundtrack de la cinta, fue un pedido de la Mary Lambert a la banda, dada la amistad que tenían.

En 1992, Lambert dirigió la secuela de “Pet sematary”. La directora quería que esta historia se centre en la vida de Ellie Creed (Blaze Berdahl) la hija sobreviviente pero la presión por parte del estudio de contar con un protagonista masculino se lo impidió. “ No queremos una película sobre una niña, tiene que ser una gran película, y tiene que tener un hombre a la cabeza ", le dijeron.

", le dijeron. En la película Church, el gato de la familia, muere atropellado, luego resucita y posteriormente es asesinado. Para efectos del rodaje, se usaron ocho o nueve gatos y no se lastimó a ninguno de ellos.

El papel de Zelda, la enferma hermana de Rachel Creed, fue interpretado por el actor Denise Crosby, pues no encontraron una niña de aproximadamente 13 años con las facciones suficientemente duras que aparenten las consecuencias de una meningitis espinal.

Andrew Hubatsek como Zelda, en una escena de "Pet sematary". Foto: Paramount Pictures

En 2019, “Pet sematary” lanzó una versión Blu-ray 4K por su 30 aniversario. Ese mismo año, se estrenó un remake de la cinta con Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow en el reparto.

Para quienes todavía no lo saben, Fred Gwynne, interpretó antes de “Pet semaraty” al popular Herman Munster en la popular serie de televisión “The Munsters”.





