El actor estadounidense Channing Tatum asegura que tuvo que adentrarse en “lugares oscuros” para ponerse en la piel de su nuevo personaje: un psicópata. “Es la primera vez que interpreto a alguien (así)”, dijo Tatum en una entrevista con Total Film de la que la revista especializada ha emitido un adelanto.

“A todos los personajes que interpreto suelo tenerles algún tipo de cariño o conexión”, aseguró el protagonista de “Magic Mike”. Sin embargo, ese enfoque estaba fuera de su alcance en esta ocasión, indicó.

“Creo que nunca contaré a nadie lo que tuve que crear dentro de mi cabeza para interpretar a esta persona”, continúa Tatum. “Es un psicópata”, precisó la revista.

El intérprete de “Fly me to the Moon” es el protagonista de “Blink Twice” (“Parpadea dos veces”), el debut como directora de Zoë Kravitz, un tenso ‘thriller’ que disecciona la riqueza, la lujuria y el poder, explica la publicación. En el film Tatum recreará la figura de Slater King, un magnate tecnológico multimillonario que actúa como un psicópata.

Para Kravitz, el drama de la película, que se estrenará el próximo mes de agosto, se intensifica porque sus personajes están atrapados en un lugar desconocido. “En realidad se trataba más de dinámicas de poder”, añade la directora a Total Film.

“Y de intentar crear una situación en la que los personajes estuvieran aislados. Esa es, en mi opinión, la situación más aterradora en la que te puedes encontrar, ya sea atrapado en el maletero de un coche, en un armario o en una habitación oscura en una fiesta”, aclaró.

Con información de EFE

Da un vistazo a este video detrás de cámaras que marca el punto medio de la filmación de la quinta y última temporada de 'Stranger Things'. Como bien sabemos, esta temporada no se espera hasta el 2025, por lo que este adelanto ha dejado fascinado a los fans que vienen esperando noticias desde hace un par de años. (Video: Netflix)