Charlie Sheen alega "crisis financiera" y pide no pasar manutención a hijos

Charlie Sheen, quien en algún momento fue el actor mejor pagado de la televisión gracias a "Two and a Half Men", ahora alega no poder asumir la pensión de sus cuatro hijos menores de edad y ha presentado solicitudes para modificar sus pagos.

El actor de 52 años tiene cinco hijos de tres relaciones diferentes. Su primera hija hoy en día tiene 33 años y es fruto de la relación su novia del instituto, mientras que sus dos hijas con Denise Richards y los gemelos con Brooke Shields tienen menos de 15 años.

Charlie Sheen espera poder cambiar el pago de manutención a Denise Richards y Brooke Mueller, según informó "People", ya que no podría seguir costeando esa cantidad de dinero, aunque no se sabe exactamente el monto, que fue acordada con ambas madres.

Esto se debería, según lo dicho por la estrella, a que no encuentra un trabajo estable debido a que ha sido incluido en la "lista negra" de la industria del entretenimiento y no podría mantenerlos según exige la ley, pues según los documentos obtenidos por la revista el actor estaría sufriendo una "crisis financiera".

Charlie Sheen tiene menos de 8,6 millones de euros en su haber y cuenta con deudas por un valor aproximado de 5 millones de euros, los cuales aún no ha podido pagar debido a sus finanzas, el monto se debería a servicios de piscina y jardinería que se encuentran ‘vencidos’.

Recordemos que Charlie Sheen en el 2011 estuvo en rehabilitación y puso a su aclamada comedia "Two and a Half Men" en pausa, pero poco después fue despedido de la serie luego de insultar al creador de la misma, Chuck Lorre.

A los pocos meses, Charlie Sheen se enteró que era portador del VIH, pero lo mantuvo en secreto hasta el 2015 y un año después fue demandado por Denise Richards por 1,1 millones por no haberle pagado la manutención de sus dos pequeñas y desde entonces el actor ha decidido tener una vida más discreta con menos lujos y alejada de los medios, por lo cual habría puesto en venta varias de sus casas incluyendo la mansión de Beverly Hills que aún no tiene comprador.