Chris Evans protagonizará la serie de Apple "Defending Jacob"

El actor estadounidense Chris Evans, conocido por haber interpretado al Capitán América en las películas de Marvel, protagonizará la serie limitada "Defending Jacob" que emitirá Apple, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

"Defending Jacob" se basará en la novela homónima publicada en 2012 por William Landay, y a lo largo de ocho episodios contará la historia de un asistente de fiscal que, investigando el asesinato de un niño de catorce años, descubre que su propio hijo es un sospechoso del crimen.

Mark Bomback, guionista de las películas "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) y "War for the Planet of the Apes" (2017), será el "showrunner" (máximo responsable de una serie) de "Defending Jacob".

Evans (Boston, EE.UU., 1981) se ha convertido en una estrella mundial gracias a su rol de Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel.

Este personaje ha tenido su propia trilogía de cintas formada por "Captain America: The First Avenger" (2011), "Captain America: The Winter Soldier" (2014) y "Captain America: Civil War" (2016).

Además de haber participado con cameos o pequeños papeles en otras cintas de Marvel, Capitán América es uno de los personajes fundamentales de las cintas de Avengers que han reunido a varios de estos superhéroes del mundo del cómic.

Tras "The Avengers" (2012) y "Avengers: Age of Ultron" (2015), este año se estrenó la tercera parte de esta línea narrativa que, bajo el título "Avengers: Infinity War", recaudó 2.046 millones de dólares para figurar como la cuarta película más taquillera de la historia del cine.

En 2019 se estrenará la continuación de "Avengers: Infinity War", todavía sin título oficial y que, según dijo Evans en marzo, supondrá su despedida como Capitán América.

Por su parte, Apple continúa de esta manera con su ambiciosa estrategia para adentrarse en el mundo de la televisión, que incluye varios proyectos de gran envergadura para los que ha fichado a estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Damien Chazelle, Steven Spielberg, J.J. Abrams u Oprah Winfrey. (Fuente: EFE)