Chris Hardwick: conductor de "Talking Dead" es vinculado a denuncia de violación

La última década Chris Hardwick pasó de ser el fundador de una página web de cultura popular a una celebridad, esto por su participación como moderador en conferencias, así como su rol como presentador del talk show de "The Walking Dead". Este viernes ha sido vinculado a una denuncia de abuso sexual.

Todo empezó cuando Chloe Dyskra, especialista en cosplay (disfraces), publicó un texto en el que detalla haber sufrido hace unos años de abuso psicológico y sexual por su ex pareja, alguien que empezó como un conductor de podcasts medianamente exitoso y se convirtió en el director ejecutivo de una compañía. Ella no dice nombres, pero el perfil coincide con el de Chris Hardwick. Ambos dejaron de verse en 2014.

A continuación, algunos fragmentos de la denuncia de Dyskra:

"A veces me dejaba salir a jugar Calabozos y Dragones, pero siempre tenía toque de queda. Me gritaba en sus mensajes de voz si no le respondía las llamadas. Esperaba que lo siga a todos lados y exista solo para él, salvo por un trabajo de conducción de vez en cuando".

"Me aterraba molestarlo, así que hacía lo que me decía… incluyendo dejar que abuse sexualmente de mí. Con regularidad. Esperaba que esté lista para él cuando llegaba a casa del trabajo. ¿Cómo pasó esto? Al inicio de nuestra relación estuve bastante enferma por mi dieta. (…) Yo dije 'lo siento, ¿podemos no tener relaciones esta noche? Me siento enferma'. Él respondió 'solo quiero recordarte que la razón de que mi anterior relación no funcionó fue la falta de sexo'. Era una amenaza velada. Sucumbí".

"Como lo dejé por alguien más, él hizo llamadas a varias compañías de las que yo recibía trabajo para que me despidan, amenazó no trabajar nunca más con esas empresas. Tuvo éxito. Me pusieron en una lista negra. Con la ayuda de una mujer que se había ganado mi confianza y mi corazón el año anterior, aplanó mi carrera".

Al cierre de este artículo, Chris Hardwick no se ha pronunciado sobre las acusaciones. No obstante la compañía que fundó, Nerdist, emitió un comunicado en el que dice estar distanciada del ejecutivo y conductor de TV desde "dos años antes de vencimiento de su contrato en diciembre del 2017". Adicionalmente, la página removió los textos que mencionan a Hardwick como su fundador.

Al cierre de este artículo AMC, canal que emite los talk shows conducidos por Chris Hardwick, no se ha pronunciado sobre las acusaciones.