Chuck Norris, el hombre más rudo del cine, campeón mundial de karate y exmilitar, cumple 80 años. A lo largo de su carrera se ha enfrentado con nazis, asesinos en serie y feroces mafias. Actualmente, alejado de los estudios de grabación, encara una lucha personal: ayudar a salir adelante a su esposa, Gena O´Kelly (California, 1963).

Desde hace seis años, Gena padece de los dolores provocados por la artritis y los efectos de una mala praxis durante una resonancia magnética.

“He abandonado mi carrera cinematográfica para dedicar mi vida entera a mantener viva a Gena. Eso es lo más importante, que ella continúe con nosotros y que lo que le ha ocurrido no lo sufra nadie más”, señaló tiempo atrás el actor estadounidense.

Carlos Ray Norris nació en Ryan, Oklahoma el 10 de marzo de 1940. Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como un Policía Militar en 1958, siendo enviado a la base aérea de Osan, Corea del Sur, donde inició su formación en las artes marciales. Rápidamente se volvió un experto en tang soo do y taekondo.

Así, con el deporte de contacto como su mejor aliado, Norris aprendió nuevas artes, como: boxeo, karate y judo. Poco tiempo después, cuando se desempeñó como profesor de artes marciales, uno de sus alumnos: la estrella Steve McQueen, le propuso incursionar en actuación.

Entre las películas que protagonizó, destaca “El Furor del Dragón”, donde se enfrentó en un combate épico a Cheng (Bruce Lee) en el Coliseo de Roma, siendo derrotado.

Chuck Norris ha encarnado personajes como J.J. McQuade (de la película McQuade, el lobo solitario, 1983), el Coronel James Braddock (de “Desaparecido en combate”, 1984) y Matt Hunter (de “Invasión U.S.A.”, 1985).

A los 17 años, cuando retornaba a su casa tras participar en una competencia de artes marciales, sufrió dos paros cardíacos. Alguien en Twitter escribió: “Dos infartos mueren al intentar atacar a Chuck Norris".

En los últimos años han proliferado por Internet una serie de chistes sobre Chuck Norris, llamados Hechos de Chuck Norris (Chuck Norris Facts),​ presentándole como el tipo duro que acostumbra a interpretar en sus películas y series.

Norris se manifestó al respecto en el blog conservador WorldNetDaily en 2006. Considera buena parte de dichas bromas algo divertido, no sintiéndose ofendido. No obstante, aclara «Y en la historia de este planeta, sólo ha habido un verdadero superhombre. No soy yo.»

En “Los mercenarios 2” (2012), el homenaje de Sylvester Stallone a sus compañeros de batalla, y la última aparición de Norris en la gran pantalla, Sly recibe así a Chuck:

- "Oí que te había mordido una cobra real".

- “Así fue, pero después de cinco días de insufrible dolor la cobra murió”, respondía Norris finalizando su diálogo con algo que casi parecía una sonrisa.

En el año 2007, utilizó su popularidad para apoyar al candidato a la nominación republicana para las elecciones Presidenciales de EE. UU. en 2008, Mike Huckabee, mediante un vídeo promocional7​ en el que aparecían ambos y Huckabee pronuncia algunas Verdades sobre Chuck Norris.