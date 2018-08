Conoce a Ruby Rose, la nueva "Batwoman" | FOTOS

La actriz y modelo Ruby Rose será la nueva "Batwoman", informaron medios especializados. La australiana de 32 años aparecerá en las series Flash, Supergirl y Green Arrow, para luego tener su propio show en el 2019.

Ruby Rose Langenheim nació el 20 de marzo de 1986 en Australia. Su madre, Katia Langenheim la tuvo a los 20 años de edad y la crió sola. Las dos viajaban constantemente por diferentes ciudades de Australia hasta asentarse finalmente en Melbourne.

Estudió en University High School y Footscray City College de adolescente, y el apellido Rose, lo obtuvo por su padrino, el famoso boxeador, Lionel Rose.

La, también, Dj es activista por los derechos de los animales y de la comunidad LGBTI. Ha participado en campañas contra el 'bullying' e investigaciones sobre enfermedades mentales en jóvenes.



Además, produjo un corto sobre roles de género llamado "Break Free". Este puede ser visto en YouTube

"Break Free" de Ruby Rose. (Video: YouTube)

Su carrera en la televisión inició en el 2007 en MTV Australia. Luego, pasó a convertirse en juez de Australia’s Next Top Model. Fue en el 2016 que se volvió famosa gracias a su papel en "Orange is the New Black".

Ruby Rose reveló que fue a los 12 años que se declaró homosexual. A causa de su orientación sexual, sufrió insultos verbales y abuso físico por parte de sus compañeros. Por ello, ahora se dedica apoyar causas contra el "bullying".