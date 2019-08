Cuatro mujeres demandan a la Iglesia de la Cienciología y Danny Masterson por acoso

Cuatro mujeres pusieron una demanda contra la Iglesia de la Cienciología, denunciando que fueron acosadas e intimidadas por esta entidad luego de que acusaran al actor Danny Masterson, miembro de esta institución, de abuso sexual.

►Netflix despide a Danny Masterson, acusado de abuso sexual

►Cuatro mujeres denuncian por abuso sexual al actor de "That '70's Show"



Cabe recordar que si bien los casos de abuso sexual ocurrieron a inicios de los 2000, las denuncias recién se hicieron entre el 2016 y 2017.

Danny Masterson, recordado por su participación en la comedia "The 70s Show", fue despedido del programa de Netflix "The Ranch" a causa de las denuncias.

Según Variety, la demanda afirma que las cuatro mujeres han sido seguidas por presuntos agentes de la Iglesia de la Cienciología y que han sido sometidas a acoso físico y a ataques a su reputación mediante el internet en venganza por sus actos contra Masterson.

En respuesta, Masterson consideró que la demanda "es ridícula".

"No voy a pelear con mi ex ante los medios como ella ha querido incitarme por más de dos años. La venceré en la cárcel, y espero ansioso el resultado, porque el público podrá finalmente conocer la verdad y ver cómo he sido condenado injustamente por los actos de esta mujer", aseguró el actor.

"Y una vez que su demanda sea desestimada, la demandaré a ella y a otros que se le unieron por el daño que me causaron a mí y a mi familia", agregó.