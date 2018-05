Cynthia Nixon pierde nominación para gobernadora de Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, recibió hoy un claro respaldo por parte del Partido Demócrata para ser candidato a la reelección frente a la alternativa planteada por la actriz Cynthia Nixon.

Cuomo obtuvo más del 95 por ciento de los votos de los delegados presentes en la convención demócrata de Nueva York, que se celebra en Long Island, al este de la Gran Manzana.

Nixon, mientras tanto, obtuvo menos de un 5 por ciento de los respaldos y se quedó lejos del 25 por ciento que le habría garantizado directamente un hueco en las primarias del próximo septiembre.

El resultado, en línea con lo previsto, no impide a la aspirante concurrir a esas primarias, para lo que ya ha anunciado que recogerá firmas durante los próximos meses.

Nixon, conocida por su papel en la serie "Sex and the city" y una veterana activista en el ámbito educativo, plantea una alternativa a Cuomo desde la izquierda y ha recabado algunos apoyos importantes entre las bases.

La actriz ahora trabajará para obtener miles de firmas de peticiones para inscribirse en la boleta electoral, según informa el New York Daily News.

La intérprete nacida en Nueva York, hizo una aparición en la convención demócrata y dijo a la publicación: "No soy un candidato de protesta. Soy un candidato viable que realmente está luchando por la nominación demócrata, y es por eso que estoy aquí. No tengo miedo y estoy aquí. No pueden excluirme".

Mientras tanto, la jefatura del Partido Demócrata y algunas de sus figuras más conocidas, como Hillary Clinton, respaldan a Cuomo para que busque un tercer mandato.

Según una encuesta publicada este mes, Cuomo contaría con una ventaja de 22 puntos porcentuales sobre su rival por la candidatura demócrata.

Los republicanos, mientras tanto, nominaron hoy formalmente a Marcus Molinaro como su candidato para las elecciones a gobernador, que se celebrarán en noviembre.

A priori, Molinaro parte con una importante desventaja frente a los demócratas.

Según la encuesta citada anteriormente, Cuomo le aventajaría actualmente con un 57 por ciento del voto frente a un 26 por ciento.



(Fuente: El Comercio / EFE)