Darren Criss: de chico "Glee" a intérprete revelación de "American Crime Story" | FOTOS

Actor, cantante y compositor, Darren Everett Cris s es un actor multifacético, así lo ha demostrado en estos años de carrera actoral. Obtuvo reconocimiento del público gracias a su interpretación de Blaine Anderson en la popular y exitosa serie "Glee".

En sus primeros años de carrera, Criss incursionó en el teatro con sus presentaciones en los musicales de Harry Potter: "A Very Potter Musical", "A Very Potter Sequel" y "A Very Potter Senior Year".

El 9 de noviembre del 2010, en el sexto episodio de la segunda temporada de la exitosa serie Glee, Darren Criss, hizo su primera aparición. Su personaje era Blaine Anderson, un estudiante gay de la Academia Dalton.

Su carrera siguió en aumento pues en enero del 2012, Criss hizo su debut en Broadway para la obra "How to Succeed in Business Without Really Trying", interpretando a un limpia ventanas que termina dirigiendo una imponente empresa.

Ese mismo año estrenó la película Girl Most Likely, durante la realización del Festival de Cine de Toronto, junto a actores como: Christopher Fitzgerald, Annette Bening, Matt Dillon, y Natasha Lyonne. Sin embargo, esta película no obtuvo mucho éxito.

​Al año siguiente, el artista confió en su talento y sus composiciones e inició su primera gira musical como solista, llamada "Listen Up", con la que recorrió algunas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Francia.

En el 2011 fue nombrado en la lista del ranking de las "hombres más sensuales", de la revista People; ranking que logró mantener durante los dos próximos años.

En el 2013, apareció como Augie Sayles en la serie de comedia de Showtime, Web Therapy. Más adelante, en el 2015 interpretó el papel de Hedwig, un rockstar transgénero, en el musical de Broadway "Hedwig and the Angry Inch". Este fue el personaje con el que pudo destacarse más, obteniendo muy buenos comentarios por la crítica.

En el 2018, para la segunda temporada de la serie de televisión "American Crime Story", interpretó al asesino Andrew Cunanan; papel por el cual recibió elogios por su sobresaliente actuación, y por el que está nominado a mejor actor de serie limitada en los Emmy.