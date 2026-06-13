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El exfutbolista inglés David Beckham posa junto a su recién inaugurada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante una ceremonia en Hollywood, California, el 12 de junio de 2026. (Foto de LISA O'CONNOR / AFP)
El exfutbolista inglés David Beckham posa junto a su recién inaugurada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante una ceremonia en Hollywood, California, el 12 de junio de 2026. (Foto de LISA O'CONNOR / AFP)
/ LISA O'CONNOR
Por Agencia AFP

El exastro inglés de fútbol David Beckham fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este viernes, día en el que debuta Estados Unidos en el Mundial de Norteamérica 2026.

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