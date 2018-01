David Copperfield, uno de los magos más famosos del mundo, no está libre de polémicas. En 2007 una ex modelo lo demandó por un presunto abuso sexual ocurrido en 1988. En marco del movimiento "Time's Up", la acusación ha resurgido.

En entrevista con el portal The Wrap, la modelo Brittany Lewis contó que conoció a David Copperfield en 1988, luego de competir en un concurso desarrollado en Japón. En ese entonces ella tenía 17 años y el mago 32.

El reportaje cuenta que David Copperfield invitó a la modelo a su isla privada en las Bahamas, para lo cual contó con el permiso de su abuela. Allí, indica Lewis, él intentó realizar avances que ella declinó con cortesía.

Después de un show, David Copperfield habría puesto algo en la bebida de Brittany Lewis, quien asegura haberse dado cuenta de ello. "Le pregunté '¿qué estás haciendo?' y él dijo 'oh, solo estoy compartiendo'", cuenta en su testimonio.

Brittany Lewis, quien no busca entablar una demanda ante las autoridades, habría perdido el conocimiento, pero contó que recuerda fragmentos donde el ilusionista aparece sobre ella.

Horas antes de publicarse el testimonio, David Copperfield publicó un comunicado en Twitter donde muestra su apoyo al movimiento que busca empoderar a la mujer y proteger a las víctimas de acoso y/o abuso sexual. También hizo referencia a las acusaciones.

"Sabiendo que los acusadores falsos pueden impactar negativamente la credibilidad de otros y son contraproducentes a los que han sido víctimas de mala conducta sexual, no he atraído atención al tema. Así que mientras aguanto otra tormenta, quiero que el movimiento siga floreciendo", dijo.