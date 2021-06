Conforme a los criterios de Saber más

El 23 de agosto de 2007 el Departamento de Policía de Santa Mónica, California, recibió una llamada de auxilio en una de las más exclusivas zonas de la afluente localidad costeña. Ese día, solo minutos antes, Luke Wilson había encontrado a su hermano Owen Wilson inconsciente tras un intento de suicidio.

El actor, quien este 2021 puede ser visto en la serie “Loki” de Marvel Studios, fue llevado de urgencia a un hospital local, donde poco después los médicos declararon que su pronóstico era favorable. Pero la noticia de que uno de los nombres más reconocidos de Hollywood se había intentado quitar la vida despertó un frenesí de interés sobre el tema, el cual chocó con una pared de silencio por parte del propio Owen Wilson, quien solo brindó una declaración pidiendo “respetuosamente a los medios que me dejen recibir el cuidado y curarme en privado durante este tiempo difícil”.

DETRÁS DE LA MÁSCARA

En la actualidad, donde Owen Wilson es una figura más periférica en el mundo del espectáculo, es difícil entender qué tan alto brillaba su estrella en ese entonces, pero entre finales de los 90 y hasta principios del nuevo milenio el actor oriundo de Texas había participado en algunos de los proyectos cinematográficos más interesantes (o lucrativos) de Hollywood. Es así que su debut actoral lo hizo, casi por casualidad, junto a su amigo Wes Anderson en la ahora película de culto “Bottle Rocket” (1996), la cual coescribió. Según revelaron después, Owen, quien no tenía ninguna experiencia actoral, asumió el papel de frenético Dignan después de que no encontraran a nadie más.

Luke y Owen Wilson en "Bottle Rocket". (Foto: Sony Pictures Releasing)

Esta colaboración creativa se extendió también a los siguientes filmes del realizador: las comedias “Rushmore” (1998) y “The Royal Tenenbaums” (2001), la última que le valió a Wilson su única nominación al Óscar en la categoría de Mejor guion.

Si bien “Bottle Rocket” lo hizo conocido en la industria cinematográfica, fue el participar en la película “The Cable Guy” (1996) la que realmente le abrió las puertas de Hollywood. Fue en el set del proyecto que entabló amistad con el joven director, Ben Stiller, quien se convirtió en su más frecuente coestrella a lo largo de su carrera. En los siguientes años colaboraron en películas como el drama “Permanent Midnight” (1998), la cinta de culto “Zoolander” (2001) y el remake de “Starsky & Hutch” (2004).

Ayudado por su atractiva apariencia - curiosamente acentuada por su nariz fracturada -, así como su actitud sociable, Wilson pronto se encontró compartiendo pantalla con algunas de las figuras más prominentes de Hollywood como Jennifer Lopez en “Anaconda” (1997), Bruce Willis en “Armageddon” (1998), Jackie Chan en “Shangai Noon” (2000) y Eddie Murphy en la fracasada “I Spy” (2002). En 2006 incursionó en la animación al dar voz a Lightning McQueen en la película de Pixar “Cars”.

La prensa empezó a identificar a Owen como uno de los miembros del no oficial grupo Frat Pack, un conjunto de jóvenes actores y realizadores conformado por Ben Stiller, Will Ferrell, Vincen Vaughn y Luke Owen que empezaron a dominar el género de comedia en el nuevo milenio.

Pero detrás de su despreocupada apariencia, el actor se enfrentaba a su propia oscuridad. “Owen es divertido, amable y bondadoso. Pero es como si tuviera un poco de John Belushi en él”, dijo una amistad del actor a la revista People poco después de su intento de suicidio. “Él tiene demonios; en cierto modo, los ha controlado durante años”.

No hay mucha información oficial de este periodo de la vida del actor, conocido por cuidar celosamente su vida privada, pero en una entrevista con la revista Playboy publicada en julio del 2005 el actor describió cómo su familia se inclina a la melancolía, la que describió como “cepa irlandesa de la depresión” cuya cura “es el humor”.

Mientras tanto, en diálogo con The Guardian en 2005 el intérprete reveló que sufre de problemas de ansiedad: “La imagen - ser de Texas, el haragán, la cosa surfista -, no piensas en eso y ves a alguien siempre preocupado, una persona atormentada por la angustia. Además, soy razonablemente cortés, y eso calma a los demás, así que piensan que tú también estás relajado”.

Owen Wilson interpreta a un melancólico guionista que termina inexplicablemente en 1920 en la película "Midnight in Paris" de Woody Allen. (Foto: Sony Pictures Classics)

En la misma nota, Owen habla del increíble estrés que le causó la salida de su primera película “Rocket Bottle” la cual, a pesar de ser reivindicada posteriormente, fue un completo fracaso en las taquillas. “Cuando le fue tan mal, fue algo tan hiriente que no quiero que algo me importe tanto nuevamente. Pierdes tanto tiempo angustiándote y preocupándote.”

Mientras tanto, una conversación en 2005 con Rolling Stone parece predecir su crisis cuando el actor le dice al periodista Erik Hedegaard: “He empezado a notar que, al envejecer, la salud mental es igual de frágil que la física”, afirmó. “Nunca he tenido un colapso nervioso, pero puedes ser golpeado inesperadamente por cosas como depresión. Soy una persona con altibajos. Esa es una cosa que mis novias se quejaban. Soy inconsistente, no lo suficientemente romántico”.

Otros factores pudieron complicar su situación anímica, reportaron medios en ese entonces, incluyendo consumo de drogas y el fin de su relación con la actriz Kate Hudson, con quien actuó en la película “You, Me & Dupree”. A pesar de su reputación como mujeriego, en repetidas ocasiones el actor había expresado su expectativa de estar casado y con familia a sus treinta.

Aunque el artista actuó con aparente normalidad en los días antes de su suicidio, acudiendo a cenas con su familia y otras reuniones, medios también reportaron que tres días antes de su intento de suicidio, Wilson, criado en una familia católica, fue visto visitando una iglesia. Otros notaron que anímicamente estaba mal. “No era el Owen que tenía barbacoas en su jardín trasero y se sentaba riendo con sus amigos”, indicó uno de sus amigos consultado por People.

RECUPERACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

A pesar de lo dramático de su intento de suicidio, la recuperación de Owen Wilson fue rápida y sin mucha publicidad, reincorporándose pronto a la maquinaria de Hollywood y protagonizando cintas como “Drillbit Taylor” (2008) y junto a Jennifer Aniston en la cinta romántica “Marley & Me” (2008).

Owen Wilson y Tom Hiddleston como Mobius M. Mobius y Loki en la serie "Loki". (Foto Marvel Studios/Disney+)

En 2009 volvió a trabajar con su colaborador Wes Anderson en la película “Fantastic Mr. Fox”, mientras que en 2011 consiguió un nuevo papel críticamente aclamado al colaborar con el realizador Woody Allen en la película “Midnight in Paris”.

En tiempos más recientes, Owen volvió a colaborar con Ben Stiller en una secuela de “Zoolander” en 2016, protagonizó junto a Salma Hayek en el thriller de Prime Video “Bliss” y este 9 de junio se incorporó oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel al interpretar al personaje de Mobius M. Mobius en la esperada serie de Disney+ “Loki”. Adicionalmente, se ha anunciado una tercera colaboración con Jackie Chan titulada “Shanghai Dawn”, mientras que discusiones sobre una secuela de “Wedding Crashers” da esperanza a sus aficionados de una nueva reunión con Vince Vaughn.

En lo personal, en 2011 Owen cumplió su sueño de tener un hijo, con su entonces novia Jade Duell. En 2014 volvió a tener otro hijo, esta vez con su entrenadora personal Caroline Lindqvist. Una tercera hija nació en octubre de 2018, tras una relación entre Wilson y su expareja Varunie Vongsvirates.

