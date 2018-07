Demi Lovato: bailarina pide no culpar a los amigos de la cantante por sobredosis

La bailarina del elenco de Demi Lovato, Dani Vitale, habló sobre la aparente sobredosis de la cantante. Vitale, quien es amiga de estrella pop desde hace mucho tiempo, utilizó su cuenta de Instagram para emitir un largo comunicado pidiendo a los fanáticos que no culpen a las personas cercanas a la artista por lo sucedido.



"Me importa Demi como todos ustedes", inicia Vitale. "No he dicho nada sobre esta situación hasta ahora porque su recuperación ha sido más importante. No estuve con Demi cuando ocurrió el incidente, pero ahora estoy con ella, y lo seguiré estando porque ella significa todo para mí, al igual que a todos ustedes ".



Ella pidió que no se ataque a las personas del entorno de Demi: amigos, bailarines, productores, etc. "No hay necesidad de ninguna negatividad hacia los que se preocupan por Demi en este momento. Ya hay demasiada negatividad en este mundo. Sé que todos ustedes se sienten perdidos sin ella en este momento", añadió.



"Recuerden que siempre ha sido una comunidad de lováticos que aman. Recuerden que cuando tomen sus teléfonos y comiencen a escribir, todos la queremos más de lo que nunca podríamos poner en palabras. Continúen enviándole su amor durante su vida, su recuperación", indicó.

Demi Lovato ha sufrido de problemas de adicción a las drogas desde que era una adolescente que trabajaba para Disney. Tras varios años de lucha, logró estar limpiar por al menos cinco años. Sin embargo, hace unos días tuvo una grave recaída.

La estrella aún se encuentra en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, California recuperándose de la supuesta sobredosis. Por el momento, no se sabe cuándo le darán el alta.