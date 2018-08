Demi Lovato: celebridades le brindan apoyo tras reaparecer en Instagram

El último domingo, Demi Lovato rompió su silencio y publicó una carta en Instagram sobre su aparente sobredosis de drogas. La cantante agradeció a sus amigos, familiares y admiradores por todo el amor que le han brindado estos días.



Su comunicado al ser publicado en Instagram provocó una ola masiva de apoyo de admiradores y celebridades. Entre los que están estrellas como Sam Smith, Jennifer Lopez, Hailey Baldwin, Macklemore y Paris Hilton.



"Oh, bebe. Te mando mucho amor", escribió Jennifer López al leer la carta de Demi Lovato. "Bella mujer. Eres una inspiración para muchos", agregó Sam Smith.

Por su parte Macklemore dijo que le manda amor y confesó que él también ha tenido varias recaídas. "Yo he recaído varias veces. La comunidad siempre me ha aceptado con infinito amor y apoyo. Estoy aquí siempre para ti. Un día a la vez", indicó el rapero.

Love when Hollywood comes together. #CommentsByCelebs Una publicación compartida de @ commentsbycelebs el 5 Ago, 2018 a las 4:09 PDT

La hermana menor de Miley Cyrus, Noah, le dijo que la quiere y que piensa en ella todos los días. El cantante Luis Fonsi, con quien interpretó la canción "échame la culpa" también utilizó su cuenta de Instagram para decirle que la aprecia.

Demi Lovato en la carta que compartió en Instagram comentó que necesita tiempo para "sanar" y conseguir estar "sobria" nuevamente. "El amor que todos ustedes me han mostrado nunca será olvidado y espero por el día que pueda decir que ya salí del otro lado. Seguiré luchando", escribió la intérprete de "Cold for the summer".