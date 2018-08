Demi Lovato: Ellen DeGeneres quiere salvarla, la invita a vivir con ella

La conductora de televisión Ellen DeGeneres y su esposa Portia de Rossi son muy amigas de la cantante pop Demi Lovato. Por esa razón decidieron ofrecerle su casa de playa una vez que Lovato salga de la rehabilitación, para que pueda recuperarse con más tranquilidad después de su sobredosis del 24 de julio, según indicó la revista OK!

Ellen y Portia están tristes por la trágica recaída de su amiga Demi Lovato y quieren hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarla.

"No es exagerado decir que Ellen adora a Demi. Le rompe el corazón ver al cantante de esta manera ", dijo una fuente a la revista estadounidense.

"Ellen le dijo a Demi que su casa en la playa (en Santa Bárbara, California) es suya cada vez que lo desee. Está cerca de la naturaleza y es el lugar perfecto para escapar de las presiones de Hollywood. También le extendieron una invitación para que se quede en su casa de Los Ángeles ", agregó la fuente.



La pareja está ofreciendo ambos lugares para que Demi se sienta cómoda en alguno y pueda continuar con su recuperación tranquila. Portia quiere enseñarle a Demi la terapia ecuestre. "Tanto ella como Ellen están decididas a ayudar a Demi a recuperarse", indicó.

Demi Lovato ingresó al Hospital Cedars Sinai tras una sobredosis el 24 de julio. Esta noticia impactó tanto a sus fans como a los artistas del medio, quienes no dudaron en brindarle su apoyo. El 4 de agosto fue dada de alta y actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación.

La estrella pop utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a quienes se han preocupado por ella. "Quiero agradecerle a mi familia, mi equipo y al staff del hospital Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría escribiendo esta carta para ustedes", dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

"Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre les agradeceré todo el amor y apoyo que me han dado durante toda la semana pasada. Sus pensamientos positivos y plegarias me han ayudado a navegar a través de estos tiempos difíciles", agregó.

Demi Lovato dijo que necesita tiempo para "sanar" y conseguir estar "sobria" nuevamente. "El amor que todos ustedes me han mostrado nunca será olvidado y espero por el día que pueda decir que ya salí del otro lado. Seguiré luchando", concluyó la intérprete de "Cold for the summer".