La cantante Demi Lovato fue internada en Los Ángeles por una aparente sobredosis de heroína. Así lo informó el portal TMZ, que indica que la estrella actualmente está en tratamiento.

"Nuestras fuentes indican que Demi Lovato fue trasladada desde una casa en Hollywood Hills poco después del mediodía de este martes, y actualmente está siendo atendida. Desconocemos cuál es su condición médica", informó el medio especializado.

A sus 25 años, Demi Lovato había lidiado ya con problemas por adicción a la cocaína, la heroína y medicamentos para controlar la ansiedad. Aunque en 2015 celebró tres años "limpia", en julio de este 2018 confesó que había tenido una recaída.

EN VIDEO: "Demi Lovato: Simply Complicated". (Fuente: YouTube)

Fue con el tema "Sober" ("Sobria") que Demi Lovato habló abiertamente de su recaída. "Mami, lo siento tanto, ya no estoy sobria. Papi, por favor, perdóname, por todos los tragos derramados en el suelo. A todos aquellos que no me dejaron, lo siento tanto, no estoy sobrina más", decía en la canción.



EN VIDEO: Demi Lovato y su desgarradora interpretación de "Sober". (Fuente: Instagram)

Iggy Azalea, muy cercana a la intérprete, contó a "Entertainment Tonight" que sus amigos estaban al tanto de su recaída mucho antes de que esta lo hiciera público en una canción.

"Yo ya lo sabía, soy su amiga. Así que realmente quería que ella lo dijera a la gente. Y me preocupaba mucho, como su amiga, era algo que se podía filtrar o que alguien de alguna manera tomaría eso y lo usaría en su contra, o para hacerla parece que tiene un secreto", declaró la rapera, quien destacó el valor que tuvo Demi Lovato de sincerarse sobre su adicción.

"Estoy realmente orgullosa de ella fuera sincera, porque es muy duro ser honesto contigo mismo. Así que, para ser honesto con todo el mundo, y compartir algo con lo que luchaste, es algo que es muy admirable. Estoy muy orgullosa de ella al verla escribir esa canción y cantarla", afirmó.

(Nota en desarrollo)