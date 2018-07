Demi Moore se burló de su divorcio con Bruce Willis [FOTOS]

A través del programa Roast, emitido por el canal Comedy Central, la actriz Demi Moore ironizó sobre su ruptura con el protagonista de la saga "Duro de matar", Bruce Willis.

En el programa, un famoso se vuelve 'víctima' de diversas bromas de parte de los invitados. En esta oportunidad, la ‘víctima’ fue Bruce Willis, sin embargo, el protagonismo se lo robó su ex pareja, Demi Moore.

"Me casé con Bruce Willis por las tres primeras películas de 'Duro de Matar', lo cual tiene mucho sentido, porque las dos últimas apestaban", señaló Demi Moore, quien estuvo casada con el actor por 12 años.

Además, bromeó sobre la razón de su ruptura con el actor: “La gente se pregunta por qué nuestro matrimonio se terminó, y yo creo que fue debido a los celos. Creo que Bruce jamás superó el hecho que a mí ser calva me quedara muchísimo mejor que a él", dijo Moore haciendo referencia a que ella se afeitó la cabeza para el filme G.I. Jane.

"Luego de nuestro divorcio, él (Bruce Willis) expresó que el fracaso de nuestro matrimonio fue su error más grande. Pero Bruce, no seas tan duro contigo mismo, has cometido errores mucho más grandes. Me refiero a Planet Hollywood, 'Hudson Hawk', hacer campaña para Michael Dukakis y haber rechazado el personaje de George Clooney en 'La gran Estafa' para centrarte en… ¿Tocar la armónica?", agregó Demi Moore.

Demi Moore y Bruce Willis. (Video: YouTube)

Este capítulo estuvo dirigido por Joseph Gordon-Levitt, quien presentó a los compañeros y amigos de Bruce Willis al escenario para bromear sobre sus experiencias con el actor.

Sus compañeros y amigos como Edward Norton, Cybill Shepherd, Jeff Ross, Martha Stewart, Lil Rel Howery, Dennis Rodman, Kevin Pollak, Nikki Glaser y Dom Irrera, fueron los invitados de esta gala.

Ya al final del show, Demi Moore se puso seria y aseveró que su matrimonio con Bruce Willis le dio “algunos de los mejores momentos de mi vida” y que Bruce es “uno de mis tres maridos favoritos”.

Por su parte, Bruce Willis, lejos de incomodarse por las bromas, aseguró que la participación de su ex esposa “fue genial y muy sorprendente”.