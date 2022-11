Demi Moore cumple este 11 de noviembre 60 años con más de cuatro décadas dedicadas al cine y la televisión. La diva ha tenido una vida llena de altibajos, pasando de ser momentáneamente la actriz mejor pagada de la historia a estar casi olvidada por Hollywood. Y si bien para sus aficionados Moore siempre será recordada por su rol protagónico junto a Patrick Swayze en “Ghost” (1990), las nuevas generaciones la recuerden más por su fallido matrimonio con el también actor Ashton Kutcher que ocupó tantos titulares a mediados del 2000. Aquí recordamos los momentos más importantes de su vida.

Un difícil comienzo

Demetria Gene Guynes nació el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México, localidad más conocida por el famoso incidente de OVNIs en 1947. En repetidas ocasiones, la actriz ha hablado de la difícil niñez que sufrió. Su padre, Charles Harmon, se divorció de su madre Virginia King poco antes de su nacimiento, por lo que Moore fue criada por su progenitora y su nuevo padrastro, Dan Guynes.

La vida familiar no fue fácil, y ambas figuras paternas sufrían de problemas con el alcohol, así como una áspera relación que llevó a que se divorciaran en dos ocasiones. Adicionalmente, debido al trabajo itinerante de Dan, la familia se tuvo que mudar una treintena de ocasiones antes de que la futura actriz cumpliera los 14 años, una circunstancias que después le atribuyó su futura carrera en la actuación.

“Al mudarme continuamente, aprendí a adaptarme a cualquier entorno nuevo y a sentirme muy cómoda con la gente rápidamente”, indicó a la revista Interview en 2017. “Creo que ese fue uno de los factores que más contribuyó a que me convirtiera en una actriz”

Esas no fueron las únicas dificultades y en su libro de memorias “Inside Out”, Moore recuerda dos incidentes de su niñez que la dejaron marcada. El primero ocurrió cuando tenía 12 años y su madre intentó suicidarse por primera vez. “Recuerdo usar mis dedos, los pequeños niños de una niña, para sacar las pastillas que mi madre había intentado tragar fuera de su boca”, escribió, describiendo este evento como el momento en que terminó su niñez.

Otro horrible incidente ocurrió luego del divorcio de sus padres, cuando tenía 15 años. Según indicó en una entrevista televisiva, uno de los hombres que regresó con su madre de los bares la violó, preguntándole luego cómo se sentía el haber sido “prostituida por su madre” por US$500. Cuestionada sobre el incidente décadas después, Moore consideró que probablemente las cosas no fueron tal como indicó el sujeto y que ha bloqueado parte de la memoria del incidente. De todos modos, parece al menos culpar parcialmente a su progenitora que “de todos modos le dió el acceso y me puso en peligro”.

Nace una estrella

Cuando tenía 16 años Demi Moore abandonó su hogar para probar su suerte. Tras trabajar como una recaudadora de deudas y modelo. Fue durante ese tiempo que conoció a quien fue su primer esposo, Freddy Moore, un músico todavía casado que era 12 años mayor que la actriz. Si bien se casaron cuando la actriz cumplió 18 años en 1981, Demi decidió utilizar su apellido como nombre artístico poco después del inicio de su relación, dejando atrás el apellido Guynes.

Fue también en aquella época que descubrió su pasión por la actuación, carrera a la que se lanzó con una mentalidad de que “no tenía nada que perder”. Esta, junto a su belleza, le sirvieron bien, teniendo su debut cinematográfico con la película juvenil “Choices” en 1981 y la cinta de horror “Parasite” en 1982. Pero el rol que le empezó a dar reconocimiento ocurrió en 1983 con la telenovela “General Hospital”, donde interpretó a la periodista de investigación Jackie Templeton.

Gracias a "Hospital General", Demi Moore da el salto al cine con la cinta "St. Elmo's Fire". (Foto: Difusión)

Su carrera en el cine no vio el mismo éxito inmediato, actuando sin mucho reconocimiento en películas como “Blame it on Rio” (1984) y la comedia “No Small Affair” (1984) junto a Jon Cryer. Esta mala racha terminó con la salida de “St. Elmo’s Fire” (1985), cinta dirigida por Joel Schumacher y protagonizada también por otras jóvenes estrellas como Rob Lowe, Andrew McCarthy, Ally Sheedy, Andie MacDowell y Emilio Estevez, este último con quien inició una relación amorosa y con quien protagonizó la película “Wisdom” (1986). También en esa época actuó en la comedia romántica “About Last Night” (1986), cinta protagonizada por Rob Lowe que le ganó el clamor de la crítica por su interpretación como la dulce Debbie.

Triunfo fantasmal

El año 1987 fue un tiempo ocupado para Demi Moore, aunque por el lado emocional. Luego de romper su compromiso con Emilio Estevez, Moore conoció y se enamoró de un entonces relativamente desconocido actor llamado Bruce Willis, entonces estrella de la serie de detectives “Moonlighting”. Tras un matrimonio en Las Vegas en noviembre de ese año, la pareja recibió a su primera hija Rumer en 1988.

La maternidad no alejó mucho a Moore de su carrera en la actuación y ese mismo año protagonizó el thriller “The Seventh Sign”, el cual no tuvo mucha repercusión en las taquillas y ante la crítica. Tampoco tuvo mucho éxito su siguiente cinta, la comedia “We’re No Angels”, que a pesar de la presencia de estrellas como Sean Penn y Robert De Niro como dos convictos que se hacen pasar por sacerdotes, no pudo recuperar más que la mitad de los US$20 millones invertidos en producirla. En este punto se podría decir que la carrera de Demi Moore requería de ayuda y, ya habiendo fallado una ‘intervención divina’, la actriz recurrió a los poderes de ultratumba con un romance fantasmal titulado “Ghost” en 1990.

La película "Ghost" lanzó a sus protagonistas Patrick Swayze y Demi Moore al estrellato. (Foto: Paramount Pictures)

Esta clásica película gira en torno a Sam Wheat (Patrick Swayze), un banquero que es asesinado y termina como un fantasma, dejando desconsolada a su joven esposa Molly (Demi Moore). Después de una serie de vicisitudes, Sam consigue ponerse en contacto con su viuda gracias a la psíquica Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), logrando descubrir la conspiración detrás de su muerte y finalmente descansar en paz.

Decir que la película fue un éxito es casi como señalar que el monte Everest es alto, una afirmación técnicamente cierta que subestima por mucho la magnitud del caso. Es así que “Ghost” no solo se llevó dos estatuillas en los Oscars de ese año - Mejor actriz de reparto para Whoopi Goldberg y Mejor guión original-, sino que también una taquilla mundial de US$505 millones, aproximadamente 23 veces más que su presupuesto estimado. Demi Moore se había convertido en una de las más grandes estrellas de Hollywood.

El gran momento de Demi

Al poco tiempo de su gran triunfo con “Ghost”, Demi Moore volvió a cautivar la atención del mundo al protagonizar una portada de Vanity Fair - con fotos de Annie Leibovitz- en la que aparecía desnuda mostrando su avanzado estado de embarazo. El artículo de la revista, publicado en agosto de 1991 y titulado “Demi’s Big Moment”, pone ‘al desnudo’ a la actriz en cuanto a su vida personal, su carrera y sus sueños.

Una de las imágenes más icónicas de los últimos años, Demi Moore aparece embarazada y desnuda en la portada de la edición de agosto de 1991 de Vanity Fair. La imagen fue tomada por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. (Foto: AP)

“No creo que soy una gran estrella de Hollywood. Mi carrera ha sido bastante lenta. Ciertamente no he saltado al grupo de las superestrellas, a ser la persona ‘de moda’. No se si eso pasará alguna vez”, indicó la actriz en la entrevista con Nancy Collins. “Es lindo que a ‘Ghost’ le haya ido bien, pero fue un momento pasajero. Quiero tener suficientes cosas en mi vida - las cosas verdaderas- para poder soportar los altibajos”.

La carrera en Hollywood de Demi Moore continuó con papeles en películas éxito como “A Few Good Men” (1992) junto a Tom Cruise, “Indecent Proposal” (1993) junto a Woody Harrelson y “Disclosure” (1994) con Michael Douglas, para hacer historia en 1995 con su rol protagónico en la cinta “Striptease” (1996), que con un sueldo de US$12,5 millones la convirtió en la actriz mejor pagada de la historia en ese entonces.

La película, dirigida por Andrew Bergman, gira en torno ex secretaria del FBI (Moore) que se ve obligada a realizar danzas eróticas en un club de strippers para recaudar suficiente dinero en su intento de recuperar la custodia de su hija de su esposo criminal (Robert Patrick), atrayendo así la atención (y la lujuria) de un poderoso y corrupto congresista (Burt Reynolds). A pesar de lograr recaudar aproximadamente US$113 millones en taquilla, la película no convenció a la crítica ni a las audiencias. La actuación de Moore fue particularmente vilipendiada, ganando el Razzie a la peor actriz del año.

Demi Moore en una escena de la película "Striptease", cinta que la convirtió momentáneamente en la actriz mejor pagada de todos los tiempos. (Foto: Columbia Pictures)

El daño fue tan grande que Moore que ejecutivos de Hollywood tuvieron la certeza de que su estrella había caído, lo cual era un enorme problema para Disney, quien había invertido US$50 millones en una película dirigida por Ridley Scott titulada “G.I.Jane” (1997) donde Moore interpretaba a la primera mujer en unirse a una unidad SEAL de la Marina de los Estados Unidos. “No sabemos qué hacer”, lamentaba un ejecutivo de Disney a Newsweek en una cita rescatada por The Telegraph. “Las personas no quieren verla. Tendríamos que arrastrarlos pataleando y gritando para ver esta película”.

Las predicciones se hicieron realidad y la película solo recaudó US$48 millones en los Estados Unidos, menos aún que su costo de producción. Años después, Moore reflexionó que la razón por la que el proyecto fracasó fue debido al resentimiento que creó contra su carrera su rol en “Striptease”.

“Creo que ‘G.I. Jane’ fue atacada porque me pagaron 12 millones de dólares por hacer Striptease”, dijo Moore a Kevin West de W Magazine. “En cierto sentido, ‘Striptease’ fue una película en la que las mujeres sintieron que las traicioné. ‘G.I. Jane’ es una película en la que los hombres sintieron que los traicioné. El foco de atención se centró en ese sueldo”.

No fueron los únicos golpes que recibió en aquella época. En junio de 1998 Demi Moore y Bruce Willis anunciaron su separación después de diez años de matrimonio. Solo un mes después, en julio de 1998, la madre Demi, Virginia Guynes, falleció de cáncer al cerebro, enfermedad que las había llevado a una reconciliación definitiva y final.

Una nueva oportunidad

Golpeada por Hollywood, Demi Moore se exilió a la localidad de Hailey, Idaho, para criar a las tres hijas que tuvo con Willis, un alejamiento de casi seis años que solo se rompió en el 2000 para actuar en una pequeña película independiente titulada “Passion of Mind” y para producir la trilogía cómica “Austin Powers”.

El regreso de Demi Moore a Hollywood tuvo que esperar al 2003, cuando apareció como la villana en “Charlie’s Angels 2: Full Throttle”, enfrentándose a las jóvenes estrellas Lucy Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore. Fue también en esta época en la que conoció al que sería su tercer esposo, el actor Ashton Kutcher, una relación que llamó la atención de la prensa por los casi 16 años de edad que Moore le llevaba.

Demi Moore junto a su ahora exesposo Ashton Kutcher. Para la actriz la relación con el actor, 16 años más joven que ella, le permitió revivir su juventud. (Foto: AP) / Matt Sayles

“Cuando conocí a Ashton, se sintió casi como una segunda oportunidad. Podía regresar en el tiempo y experimentar cómo era el ser joven, con él, más intensamente que fui capaz de experimentarlo cuando estaba en mis veintes”, afirmó la actriz en su libro de memorias “Inside Out”. Para septiembre del 2005 estaban casados en una ceremonia privada.

Mientras tanto, Moore continuó trabajando en el cine, volviendo a actuar junto a su exnovio Emilio Estevez “Bobby” (2006), junto a Kevin Costner en el thriller “Mr. Brooks” (2007), en el drama británico “Flawless” (2008) protagonizado por Michael Caine, con David Duchovny para el drama “The Joneses” y al costado de Kevin Spacey para la cinta “Margin Call” (2011).

Pero ese triunfo en las películas no se vio acompañado en un éxito igual en su vida matrimonial, grietas que comenzaron con la pérdida de una bebe en los primeros años del matrimonio que dejó a Moore con un enorme sentimiento de culpa. “Era mi culpa, lo sentía por seguro: si solo no hubiera empezado a beber, no habría perdido el bebe. Incluso peor, todavía estaba fumando cuando me enteré que estaba embarazada, y me tomó unas semanas para poder dejarlo completamente. Estaba destrozada por la culpa y convencida de que lo que pasó fue mi culpa”, escribió la actriz sobre este doloroso momento.

Pero la gota que derramó el vaso fueron las repetidas infidelidades de Kutcher en 2010 y 2011, reportadas ampliamente por los tabloides del momento y confirmadas por la propia Demi Moore en sus memorias. Para el 11 de noviembre del 2011, Ashton se mudó de la casa que ambos compartían y seis días después la actriz anunciaba el fin de su matrimonio, el cual se concretó en 2013.

Una suerte extraordinaria

Uno de los puntos más bajos de la vida de la actriz ocurrió en enero de 2012, cuando luego de consumir óxido de nitrógeno durante una reunión entre sus amistades y tuvo que ser hospitalizada. La presión por su exesposo Bruce Willis y sus hijas llevaron a que buscara ayuda profesional para su salud, llevando a una reconciliación con su familia que aparentemente se mantiene hasta la fecha. Poco después Moore reanudó su trabajo actoral, apareciendo en películas como “Very Good Girls” (2014), “Forsaken” (2015), “Wild Oats” (2016) y “Blind” (2016), así como un papel prominente en la cuarta temporada de la serie de televisión “Empire”.

La actriz ha continuado actuando en la comedia “Rough Night” (2017), el drama hindú “Love Sonia” (2018), la comedia “Corporate Animals” (2019) y, más recientemente, la premiada cinta “The Unbearable Weight of Massive Talent” (2022), cinta protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal. Su próximo proyecto para la pantalla grande será el filme de horror “The Substance”, en la que vuelve a tener el papel protagónico. Mientras tanto en la televisión ha logrado tener roles en recientes series como “Animals” (2018) y la serie de ciencia ficción “Brave New World” (2020), mostrando que todavía hay demanda para sus talentos a pesar de ya cumplir 60 años.

“He tenido una extraordinaria suerte en esta vida, tanto buena como mala”, concluye Moore en “Inside Out”. “El escribirla me deja ver que loca ha sido, que improbable. Pero todos sufrimos, y todos triunfamos, y todos elegimos como aceptar cada uno”.