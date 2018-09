La actriz estadounidense Olivia Munn manifestó que se siente relegada por sus compañeros de "Depredador" y asegura que la han dejado sola en plena promoción de la película, tras haber revelado que Steven Wilder Striegel, compañero de reparto, tenía antecedentes delictivos.

El actor, que tenía un papel secundario en la cinta, fue condenado en 2010 a seis meses de prisión por intentar agredir sexualmente a una adolescente de 14 años y está registrado como un agresor sexual en el estado de Connecticut (Estados Unidos), donde fue arrestado.

Es por ello que hace unos días, la producción del filme eliminó, a pedido de la propia actriz, una escena en la que ella aparecía junto a Wilder Striegel, quien además es amigo íntimo de Shane Black, director del filme, ya que si no lo hacían, se retiraría del proyecto.

Pese a que Twentieth Century Fox indicó en su momento que "desconocían el pasado de Striegel cuando se le contrató", Olivia Munn precisó que ella misma les informó de esto, ya que había sido reportado inicialmente por el diario Los Ángeles Times, e indicó que se sintió ignorada.

Según cuenta, Fox permaneció dos días en silencio antes de tomar una decisión al respecto y que Shane Black, su director, publicó un comunicado disculpándose y alegando que quería "ayudar a un amigo", pero jamás le ofreció una disculpa a ella.

"Creo que una disculpa tiene que darse de forma privada, no solo de forma pública, y creo que su disculpa se dirigía a la gente pasada y presente que ha puesto en esta situación, y esa soy yo. Pero no he recibido ningún mensaje privado por su parte. Lo he tenido que leer en Internet como todo el mundo", precisó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Asimismo, lamentó la falta de apoyo de Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key y Thomas Jane, actores con los que comparte roles protagónicos en la gran pantalla. "No sé cómo fingir, no sé cómo dejar pasar el asunto. Solo sé que tengo que ser honesta. Es un sentimiento muy solitario estar aquí sentada yo sola cuando debería estar acompañada de todo el elenco", precisó.

Consultada sobre por qué sigue entonces en la campaña promocional de "Depredador" sintiéndose tan poco apoyada, Olivia Munn aseguró que el contrato la obliga.