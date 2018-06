Cada año millones de hombres en todo el mundo ya pueden ser llamados "papá", entre ellos personalidades del cine, la TV, música y otras disciplinas del entretenimiento. Ante el cercano Día del Padre 2018, conocemos a los primerizos.

Uno de los que celebrará del Día del padre por primera vez es Jason Stamos, recordado pro su trabajo como el tío Jesse Katsopolis en la serie "Full House" ("Tres por tres") y su secuela, "Fuller House". Él tuvo al pequeño Billy junto a su segunda esposa, Caitlin McHugh.

Otro de los padres recientes de Hollywood es Aaron Paul, actor que dio vida al inolvidable Jesse Pinkman en la serie "Breaking Bad". Él y su su esposa, Lauren Parsekian, tuvieron a la pequeña Story, nombre que en inglés significa "historia".

Otro papá famoso es Jordan Peele, ganador del Oscar a Mejor guion original por la película de horror "Get Out" (Huye"). Él, quien ha destacado también en el género del humor, es padre de Beaumont Gino, hijo que tuvo con Chelsea Peretti, actriz de "Brooklyn Nine Nine".

Conoce a más estrellas que celebrarán por primera vez el Día del padre en la galería que abre este artículo.