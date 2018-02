Cuando el fuego del amor se extingue y ya no queda ni la más remota posibilidad de una reconciliación, llega el fin. Y en el excitante mundo de Hollywood, algunos finales llegan mucho antes de lo imaginable, como aquellos matrimonios que no superaron los meses de convivencia tras fastuosas y millonarias ceremonias.

Tal es el caso de Carmen Electra, cuya vida de casada no llegó a la semana, en el Día de San valentín, recordamos otros breves matrimonios de grandes figuras de la meca del cine.

Bradley Cooper y Jennifer Esposito

Duración del matrimonio: 4 meses



Fue en 2006, cuando Bradley se casó con Jennifer, pero después de algunos meses de romance, en mayo de 2007, la actriz inició los trámites del divorcio aludiendo "diferencias irreconciliables". "Era un maestro de la manipulación" declararía años después de tan fugaz vida en común.

Renée Zellweger y Kenny Chesney

Duración del matrimonio: 4 meses

La actriz y el cantante de country tuvieron un matrimonio efímero. La pareja se casó en mayo de 2005, en una ceremonia íntima, en St. John, en las Islas Vírgenes, ante tan solo 35 invitados; y solo pocos meses después, debido a una crisis permanente entre la pareja, decidieron acabar con las promesas de amor.

Colin Farrell y Amelia Warner

Duración del matrimonio: 4 meses

Eran bastante jóvenes cuando el actor irlandés (por aquel entonces tenía 25 años) y la cantante (que apenas tenía 19) decidieron llegar juntos al altar. El amor era intenso , sin embargo solo algunos meses después la magia se esfumó y llegó el final. Eso sí, la separación gozó de una gran ventaja, pues la unión fue simbólica.

Chad Michael Murray y Sophia Bush

Duración del matrimonio: 5 meses

En abril de 2005, durante una ceremonia en la costa de Santa Mónica, los actores se juraron amor eterno; sin embargo las promesas de amor no duraron mucho tiempo, pues la pareja se separó en medio de rumores de infidelidad. Murray habría tenido un affaire con Paris Hilton durante el rodaje de "La casa de cera". "No puedo decir que no fuese duro. Me sentí herida, humillada y con el corazón roto" señaló Bush al respecto.

Fred Armisen y Elisabeth Moss

Duración del matrimonio: 8 meses

Tras casarse en 2009, solo algunos meses después, el actor estadounidense y la actriz recordada por dar vida a Peggy Olson en la multipremiada serie "Mad Men" decidieron ponerle punto final a la relación. ¿El motivo? Diferencias irreconciliables. La pertenencia de ella a la Iglesia de la Cienciología causó estragos en la pareja.

Jennifer Lopez y Cris Judd

Duración del matrimonio: 4 meses

Jennifer López es una apasionada del amor. Antes de conocer a Ben Affleck y Marc Anthony, la actriz y cantante tuvo una efímera relación con Cris Judd. La pareja se caso en septiembre de 2001 y solo algunos meses después se separó. Al parecer, la enorme carga de trabajo de la famosa actriz fue el detonante para que la relación sucumbiera.

Nicolas Cage y Lisa Marie Presley

Duración del matrimonio: 3 meses



El actor y la hija de Elvis Presley unieron sus vidas en matrimonio en una romántica boda en un hotel de Hawái, en 2002, sin embargo, la historia de amor de la pareja no tuvo un final feliz. El actor presentó una demanda de divorcio, solo 108 días después de la comentada ceremonia.

Drew Barrymore y Tom Green

Duración del matrimonio: 5 meses

El matrimonio entre Drew Barrymore y el cómico canadiense Tom Green en 2001, culminó tras diferencias irreconciliables. Y es que su breve matrimonio se vio afectado por más de un trágico episodio: ambos consiguieron evadir un incendio que destruyó la casa de Barrymore en Los Ángeles a la vez que Green tuvo que superar un cáncer de testículo.

Pamela Anderson y Kid Rock

Duración del matrimonio: 4 meses

Pamela Anderson y Kid Rock se casaron en 2006, en un yate cerca de St. Tropez. Sin embargo, la pareja se dijo hasta siempre ese mismo año, luego que Rock acusara a Anderson de inventarse un supuesto aborto.

Carmen Electra y Dennis Rodman

Duración del matrimonio: 6 días



El matrimonio de la actriz y del jugador de baloncesto fue uno de los más cortos de la historia de Hollywood. Tras celebrar un enlace en Las Vegas, en 1998, la actriz y el ex jugador de la NBA se dieron cuenta de que eran incompatibles a la semana y decidieron ponerle fin a la relación.