Parton había atravesado problemas de salud durante los últimos meses antes de su muerte | AFP
Parton había atravesado problemas de salud durante los últimos meses antes de su muerte | AFP
Por Redacción EC

Ante la muerte de Dolly Parton, ícono del country estadounidense, quien falleció este martes a los 80 años, su familia informó en redes sociales que la artista será velada en una ceremonia privada, tal como fue su voluntad, junto a sus seres más cercanos.

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