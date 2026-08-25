Ante la muerte de Dolly Parton, ícono del country estadounidense, quien falleció este martes a los 80 años, su familia informó en redes sociales que la artista será velada en una ceremonia privada, tal como fue su voluntad, junto a sus seres más cercanos.

“A petición de Dolly, se celebrará un pequeño servicio privado para la familia inmediata”, señala el comunicado, donde también se invitó a los fans y amigos de la cantante a rendirle homenaje, etiquetando su cuenta y compartiendo mensajes en su página web oficial.

Sin embargo, el anuncio sorprendió debido a que la familia pidió que, en lugar de enviar arreglos florales, quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton.

Parton, una de las figuras más influyentes de la música country y autora de éxitos como “Jolene” e “I Will Always Love You”, falleció este martes a los 80 años, según informó su sobrino Bryan Seaver a través de Instagram.

“Hola a todos, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy estoy representando a la familia Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean”, dijo el familiar de la cantante.

Parton enfrentó problemas de salud en sus últimos meses. Antes de su muerte, reveló que se recuperaba de enfermedades que había ignorado mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años, una pérdida que describió como especialmente difícil.