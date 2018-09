Emmy: los talentos de Donald Glover, el nominado por "Atlanta" | FOTOS

Donald Glover, el multifacético actor vuelve con "Atlanta" a ser parte de los nominados a los próximos premios Emmy 2018 de este 17 de septiembre. La producción de FX que Glover creó, escribe, protagoniza y ocasionalmente dirige, se encuentra en carrera a Mejor guion, Mejor comedia, Mejor actor, Mejor dirección, entre otras categorias.

Sin embargo, durante su carrera, el versátil artista ya ha acumulado muchos créditos más allá de la actuación, como comediante y escritor, y especialmente músico bajo el seudónimo Childish Gambino.

Nacido el 25 de septiembre de 1983 en la Base Edwards de la Fuerza Aérea en California, y criado en Georgia como testigo de Jehová, salió de la secundaria no en vano llamado "el más probable que escriba para Los Simpson", en su anuario de la escuela de artes DeKalb.

Después graduado de escritura dramática en la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York, destacó antes de "Atlanta" como actor en "Community", escritor en "30 Rock", y cantautor con el premiado "Awaken, My Love!", y singles como "Redbone" y "This is America".

A continuación, un repaso al historial artístico de Donald Glover, nombrado en 2017 por la revista Time como una de las "100 personas más influyentes del mundo".

COMEDIA

Mientras estaba en la universidad, Donald Glover se inició en 2006 con Derrick Comedy, creadores de sketches de YouTube, con quienes escribió y protagonizó la película "Mystery Team" (2009). Hizo su primer stand-up en 2010 en Comedy Central, y poco después obtuvo el premio Estrella de comedia en ascenso en el Festival Just For Laughs. "Weirdo", su siguiente especial stand-up se estrenó en 2011.

ESCRITOR Y DIRECTOR

También en 2006, Glover envió muestras de guiones, entre ellos uno para "Los Simpson" y al productor de "30 Rock", David Miner. Junto a Tina Fey, invitaron al joven escritor al equipo, con quienes trabajó hasta 2009. Hizo breves apariciones y además estuvo entre los nominados, por la tercera temporada, a Mejor comedia por el Sindicato de Guionistas de los EE.UU.

En 2013, entre varias cadenas interesadas, se decidió por FX para crear la serie musical "Atlanta", serie sobre la escena rap de la ciudad que también protagoniza. Estrenada en 2016, fue aclamada por la crítica, y se hizo con los Emmy a Mejor actor de comedia y Mejor dirección de comedia, además de los Globos de Oro a Mejor serie de comedia y Mejor actor de comedia.

Debido al éxito de la serie, FX firmó con Glover un contrato exclusivo para crear más series para la cadena. No obstante la primera, una animación del héroe Deadpool, fue cancelada, según Glover, por encontrarse "muy ocupado". También tiene como director el crédito del video "The Pressure" de la cantante Jhené Aiko.

RAPERO Y CANTAUTOR

Donald Glover se inició en la música durante la universidad con el mixtape "The Younger I Get", que actualmente rechaza como "delirios muy crudos", o "un Drake decrépito". También comenzó como DJ y productor con remixes del disco de Sufjan Stevens, "Illinois".

Le siguió una hilera de cinco mixtapes grabados por él mismo, comenzando con "Sick Boi" (2008). Publicó su primer EP, "EP" (2011) para descarga gratuita, lanzó el clip "Freaks & Geeks", e inició su primera gira "IAMDONALD", un unipersonal de rap, comedia y video.

En 2012 fue estrenando en su web temas de su mixtape "Royalty", que nuevamente compartió para descarga gratuita. Con su amigo Ludwig Göransson trabajó en su primer disco, "Camp" (2011), que lanzó con Glassnote Records, y sus singles debut "Bonfire" y "Heartbeat".

Glover y Göransson volvieron a unirse para "Because the Internet" (2013) con los singles "3005", "Crawl" y "Sweatpants". Antes liberó el corto "Clapping for the Wrong Reasons", escrito y protagonizado por él, como preludio del álbum, y salió en su gira "The Deep Web Tour".

Siguió en 2014 el mixtape "STN MTN", y el EP "Kauai" con el single "Sober", ambos un "proyecto conceptual" que continúa la historia de sus dos álbumes. Este año obtuvo sus primeras menciones al Grammy a Mejor álbum por "Because the Internet", y Mejor actuación rap.

En 2016 hizo actuaciones llamadas "Pharos Experience", donde debutó canciones de su tercer disco "Awaken, My Love!" y los singles "Me and your Mama", "Redbone" y "Terrified". Su vinilo incluyó un visor de realidad virtual con material de estas actuaciones en vivo.

Más cantado que rapeado, con influencias de soul psicodélico, funk y R&B, y de nuevo receptor de buenas críticas, Glover fue nominado al Grammy por Álbum del año y Grabación del año, además de hacerse con el premio a Mejor actuación R&B por "Redbone".

Glover anunció en 2017 que dejaría el seudónimo de Childish Gambino, pues su carrera musical ya no era "necesaria". "No hay nada peor que una tercera secuela", dijo, "Me gusta cuando algo es bueno, y que cuando regresa, haya un motivo para regresar".

En 2018 estrenó el sencillo "This is America" en Saturday Night Live. Su primer #1 en Billboard habla de controversiales temas como la violencia de armas y el ser afrodescendiente en Estados Unidos, junto a un impactante clip de su frecuente colaborador Hiro Murai.

Recientemente cambió el tono con el EP "Summer Pack" y los temas "Summertime Magic" y "Feels Like Summer", el cual será single principal de su próximo disco.

"Estoy influenciado por LCD Soundsystem tanto como por Ghostface Killah", contó Glover a The Guardian, además de citar influencia de Outkast, Migos y Funkadelic. "Muchos shows de rap que vi de niño eran aburridos, pero si ibas a un concierto de Rage Against the Machine, o Justice, los chicos perdían la cabeza. Los chicos solo quieren alocarse. La gente quiere experimentar algo físico", expresó.

ACTOR

Donald Glover tuvo uno de sus roles más destacados en el universitario Troy Barnes de la comedia "Community". Desde la quinta temporada, sin embargo, se redujo su participación, y aunque se creyó era para enfocarse en Childish Gambino, Glover compartió que sus motivos eran más personales.

Fue sugerido en redes para el rol de Peter Parker en "The Amazing Spiderman" con el hashtag #Donald4Spiderman, incluso apoyado por su creador Stan Lee, pero el papel fue para Andrew Garfield. Tiempo después encarnó a Aaron Davis en "Spider-Man: Homecoming", cuyo rol fue confirmado como el tío del Spiderman de Miles Morales.

Donald Glover participó también de cintas como "The To Do List" (2013), en el horror y ciencia ficción de "The Lazarus Effect", la comedia dramática "Magic Mike XXL", donde además participó del soundtrack, y en "The Martian" de Ridley Scott (2015).

Encarnó en 2018 a una versión joven de Lando Calrissian en "Solo: A Star Wars Story", y actualmente protagoniza "Atlanta", rol que le hizo ganador del Emmy y Globo de Oro a Mejor actor de comedia en 2017. Dará además voz a Simba en el próximo remake de "El rey león".