La estrella de cine Dwayne Johnson, conocido popularmente como “La Roca”, ha expresado su profunda gratitud hacia el actor Brendan Fraser por haber sido fundamental en el lanzamiento de su carrera cinematográfica en Hollywood, hace más de dos décadas.

En una reciente entrevista con Variety, Johnson recordó que Fraser lo “recibió con los brazos abiertos” para el reparto de "El Regreso de la Momia", de 2001, misma que representó el primer papel importante de Johnson después de su carrera en la lucha libre profesional.

“Ese fue uno de las franquicias más grandes del mundo en ese momento. Yo estaba listo para hacer mi transición a Hollywood”, explicó Johnson a Fraser, añadiendo que este podría haberse opuesto al casting de un luchador sin experiencia actoral, pero en cambio, el mensaje que recibió fue de apoyo: “Brendan ama la idea. Te recibió con los brazos abiertos”.

Asimismo, Johnson continuó enfatizando la importancia de la decisión de su colega. “Significó algo para mí, porque te arriesgaste conmigo... quiero agradecerte por realmente cambiar mi vida” , enfatizó.

Por su parte, Fraser, quien recientemente ganó un Oscar por "La Ballena" (The Whale), calificó el casting de Johnson como “inspirado” para el papel del antagonista principal, El Rey Escorpión.

“Siempre fuiste el hombre adecuado para el trabajo. Cuando me dijeron que eras una posibilidad, perdóname, pero no te conocía del mundo de la lucha libre. Y cuando me lo mostraron, dije: ‘Ese es un casting inspirado. Seríamos afortunados de tener a ese tipo’”, le respondió.

Para luego añadir: “Necesitas una personalidad de estadio para interpretar a un villano que amas odiar. Se necesita mucha confianza y convicción. En el mundo de la lucha libre, estabas pintando con un pincel de 10 pulgadas; necesitas tener mucha energía”.

¿'La Momia’ tendrá una cuarta entrega con Brendan Fraser?

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresarán a sus icónicos papeles de Rick O’Connell y Evelyn Carnahan en una cuarta entrega de 'La Momia’.

La noticia, confirmada por The Hollywood Reporter y Variety, revela que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, directores de Scream 5 y 6, estarán a cargo de esta nueva película.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción citadas por THR, la cinta será una secuela directa que ignorará los eventos de 'La Momia: La Tumba del Emperador Dragón (2008)’.

“Esperé 20 años por esta llamada… es el momento de darles a los fans lo que han estado esperando”, dijo Fraser al confirmarse el regreso del clásico.