Dinastías familiares las hay por montones en Hollywood. Están los Smith, liderados por su patriarca Will; están los Sheen/Estevez, a las que pertenecen los actores Martin y Charlie Sheen; y están los Baldwin, conformada por los hermanos Stephen, Alec, William y Daniel. Pero en los últimos años hay otra familia actoral que está dando que hablar y, curiosamente, no viene de las soleadas avenidas de la ciudad californiana sino del país boreal de Suecia. Hablamos de la familia Skarsgård, que en los últimos años han salido del país europeo para aparecer en películas, series y producciones internacionales.

STELLAN SKARSGÅRD

Indudablemente el integrante de la familia con la carrera más impresionante es el patriarca Stellan Skarsgård, en parte por sus años activo. Hasta la fecha ha participado en 146 producciones, incluyendo películas y series.

Stellan inició su carrera en la actuación en 1968, apareciendo en la serie de televisión “Bombi Bitt och jag” (“Bombi Bitt y yo” en español) como el personaje titular, un pícaro niño que vive a inicios del siglo XX. Desde entonces participó en diversas producciones suecas y europeas para llegar a Hollywood a mediados de los 80 con “Noon Wine” (1985). Pero fue su actuación como el capitán Tupolev en el thriller bélico “The Hunt for the Red October” (1990), que lo vio actuar opuesto a Sean Connery y Alec Baldwin, el cual elevó realmente su perfil en la meca del cine.

Desde entonces, el actor de 69 años ha aparecido en algunas de las franquicias más exitosas de Hollywood como “Piratas del Caribe” como Bill Turner, el doctor Erik Selvig en el Universo Cinematográfico de Marvel - personaje principalmente de la serie “Thor” - y pronto tendrá apariciones en “Star Wars”, al unirse al elenco de la próxima serie de Disney+, así como la franquicia de ciencia ficción “Dune”, participando en la próxima a estrenarse película en el rol de Vladimir Harkonnen. El actor también tuvo un rol principal en la miniserie de HBO “Chernobyl”, una versión dramatizada del desastre nuclear.

FILE - In this Sept. 1, 2014 file photo, actor Stellan Skarsgard poses during the photo call for the movie 'Nymphomaniac Vol II' at 71st edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy. Skarsgard feels his sons are talented actors, but it’s more important to him that they’re “nice people.” While promoting the U.S. release of “In Order of Disappearance,” the 65-year old actor spoke proudly that Alexander, Bill, Valter, and Gustaf have gracefully handled the challenge of following in his footsteps while being “good humans.”(AP Photo/Andrew Medichini, File)

De su primer matrimonio con My Skarsgård tiene seis hijos, Alexander (1976), Gustaf (1980), Sam (1982), Bill (1990), Eija (1992) y Valter (1995), de los cuales Alexander, Gustaf, Bill y Valter son actores reconocidos. De su segundo matrimonio con Megan Everett en 2009 tiene dos hijos, Ossian y Kolbjörn.

Sobre sus hijos, Stellan ha dicho que él apoya darles libertad para tomar sus decisiones. “Desde la edad de 16 años, ya no es tu problema lo que deciden hacer con su vida, tienes que dejar que ellos tomen esas decisiones”, dijo en la publicación sueca Aftonblandet. “De lo contrario, probablemente te acusarán de arruinar sus vidas, o pensarán que tienen una buena vida gracias a su padre, y eso es igualmente horrible”.

ALEXANDER SKARSGÅRD

El mayor de los hijos de Stellan, comenzó su carrera a los siete años apareciendo en la cinta sueca "Åke och hans värld" ("Ake y su mundo") en 1984 junto a su padre y en el thriller "Idag röd" (1987). Dos años después protagonizó su primer largometraje titulado "Hunden som log" o ("El perro que sonrió", traducción de su título en inglés).

Por gran parte de la década de los 90 Alexander se encontró separado de la actuación. “No era como una de las estrellas infantiles de Hollywood - ‘¡Tengo cinco años! ¡Puedo cantar, puedo bailar, puedo actuar! - la película en la que estuve fue porque el director era amigo de mi papá”, afirmó Alexander en una entrevista con The Telegraph en 2010. “Le dije a mis padres, ya no quiero hacer esto. Mi padre me dijo: ‘Tienes que amarlo, si no lo sientes así, haz otra cosa, cualquiera que sea. Estoy muy agradecido de que me haya dicho eso. Le habría hecho caso si me decía ‘continúa’. Lo habría intentado, y probablemente lo hubiera hecho algunos años más, pero estoy absolutamente seguro de que no estaría actuando ahora. Habría colapsado después de un tiempo.”

This image released by Warner Bros. Entertainment shows Samuel L Jackson, left, and Alexander Skarsgard in a scene from "The Legend of Tarzan." (Jonathan Olley/Warner Bros. Entertainment via AP)

Alexander volvió a la profesión de la familia en 1999 participando en diez capítulos de la longeva telenovela “Vita lögner” (“Mentiras blancas”). Su primera película estadounidense es la comedia “Zoolander” (2001) en la que actúa junto a Ben Stiller. Si bien Alexander ganó algo de reconocimiento por su papel en la miniserie de HBO “Generation Kill”, sobre la guerra de Irak, fue su rol en la serie “True Blood” - también de HBO- la que le dio verdadero reconocimiento a su nombre. Desde entonces el actor ha continuado trabajando en Hollywood y en 2012 fue elegido como Tarzan en la nueva película del ‘rey de la selva’, la cual salió en 2016. Su reciente rol en “Big Little Lies” le valió un Globo de Oro, un Emmy y un Critics’ Choice Awards.

GUSTAF SKARSGÅRD

El segundo hijo de Stellan es también actor de profesión y aunque su carrera ha tenido más éxito en su natal Suecia, donde ha participado en docenas de producciones, incluyendo el drama histórico "Arn", el actor ha buscado enfocarse también en el mercado internacional.

Es así que en el 2010 tuvo un papel en el drama histórico “The Way Back” (“Camino a la libertad”) por Peter Weir, cinta en la que actuó junto a Colin Farrell, Ed Harris, Jim Sturgess y Saoirse Ronan. Desde el 2012 empezó a participar en la serie “Vikings” y en 2018 tuvo un rol en la segunda temporada de “Westworld”. Uno de sus últimos trabajos fue el rol de Merlín en la serie de Netflix “Cursed”, estrenada el pasado julio.

Gustaf mantiene una rivalidad con su hermano Alexander,quien es frecuentemente elegido como el hombre más sexi de Suecia. “Cuando tenía 17 años y como un pretencioso aspirante a actor, era muy fácil descartar a Alex como un superficial libertino. Y lo hice por muchos años”, dice en una entrevista con la revista Café. “Me tomó bastante tiempo antes de que él pudiera ganarse mi respeto como actor”.

Gustaf Skarsgård hace de Merlín en la serie "Cursed". (Foto: Netflix)

En otra ocasión dijo a ET “por supuesto hay envidia e inseguridad y lo demás, porque eso es inherente a esta profesión. Y cuando tienes a alguien cercano, dentro de tu propia familia, si a tu hermano le está yendo genial y a tí no, eso es un recuerdo de aquello”.

BILL SKARSGÅRD

El cuarto de los hijos de Stellan y el tercero en elegir ser actor. Tras aparecer en la película "White Water Fury" (2000) a los 10 años, Bill logra reconocimiento en su país natal al protagonizar la comedia "I rymden finns inga känslor" ("En el espacio no hay sentimientos" en español), ganándose varios premios por su interpretación de un joven con síndrome de Asperger.

Después de varios roles en películas suecas, participa de una nueva versión de “Anna Karenina” en 2012. Al año siguiente logra uno de los papeles principales de la serie “Hemlock Grove”, uno de los primeros programas originales del gigante del streaming Netflix.

Bill es quizás más reconocido por su rol como Pennywise en la duología de “It” de Andy Muschietti, una versión actualizada de la clásica novela de Stephen King en la que el aterrador payaso es aún más terrorífico por la interpretación del actor sueco.

This image released by Warner Bros. Pictures shows Bill Skarsgard in a scene from "It." (Brooke Palmer/Warner Bros. Pictures via AP)

Su interpretación del malévolo payaso tuvo consecuencias en el actor, como lo admitió en una entrevista con Entertainment Weekly. “Fue como estar en una relación destructiva. Las personas no se dan cuenta hasta que la cortan. Todos tus amigos te dicen ‘tienes que dejar a esta ..., él o ella está destruyendo tu vida’. Y cuando te sales te das cuenta ‘era tan miserable’. Pero no podría decir que era miserable interpretando a Pennywise porque también me divertí bastante.”

Bill está voceado para seguir los pasos de su padre Stellan, ya que según rumores el actor sería uno de los candidatos para interpretar al personaje de The Clown en la serie “Hawkeye” para Disney+. De todos modos el actor ya ha interpretado a un personaje de Marvel en la película “Deadpool 2”, donde tiene el rol de Zeitgeist, un mutante miembro del X-Force. Curiosamente una de sus próximas películas, el thriller “The Devil All the Time”, lo verá actuar junto a tres ‘superhéroes’: Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Winter Soldier) y Robert Pattinson (Batman).

VALTER SKARSGÅRD

El sexto de los hermanos y el cuarto en intentar una carrera como actor, ha aparecido en varias películas suecas comenzando con "Detaljer" ("Detalles") en 2003 y "Arn" en 2007. En 2013, a los 18 años, protagoniza su primera película "IRL" y en 2016 actúa en la serie de televisión " Svartsjön" ("Lago negro").

Un actor todavía en ascenso, su rol más reconocido internacionalmente es el de Bård Eithun en la película “Lord of Chaos” (2018), que trata sobre las bandas de metal noruegas en los 80 y sus conecciones con los grupos satánicos y fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance en 2018. Solo el tiempo dirá si es que presentará un éxito parecido al del resto de su familia.

