Criss Angel no es ajeno al dolor y su carrera como ilusionista también se ha visto destacada por actos de increíble resistencia y poder mental. Pero su mayor fuente de tormento no es físico, o al menos no el suyo, sino el de su primogénito Johnny Crisstopher.

Y es que a fines del 2019 el mago reveló que el cáncer que sufre su hijo desde que era un infante ha vuelto, a casi un año desde que la enfermedad entró en remisión.

“¡Triste! ¡Furioso! ¡Pero superaremos esto!”, escribió Angel en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una foto junto a Johnny en una cama de un hospital.

"Solo tienen 5 años. Este ha sido su estado normal desde que tenía 18 meses. Hoy ni siquiera quiere sonreír porque las medicaciones lo hacen triste y molesto. Es el día después de la Navidad y nuestro día comenzó temprano para una larga ronda de quimioterapia", lamentó ese mismo día Shaunyl Benson, la madre de Johnny y la pareja de Angel.

Una semana después, el 2 de enero, Angel compartió un conmovedor video en el que le cortaban el cabello a su hijo. "Debemos aceptar lo que no controlamos con coraje, fuerza y amor por siempre", escribió Angel en la red social.

Johnny fue diagnosticado con leucemia infantil en 2015, poco antes de que cumpliera su primer cumpleaños.

“Él tenía fiebres que venían y se iban, además de sangrar por la nariz, entonces nos dimos cuentas que algo no estaba bien, y es entonces que fue diagnosticado con cáncer pediátrico”, dijo Angel en una entrevista con People en 2016.

Calificando a su hijo como "la más verdadera forma de magia", Angel señaló que su aflicción le hizo entender que la enfermedad de Johnny significaba que "había un mayor propósito para él". Calificando su anterior éxito en la magia como solo gratificante para él mismo y sin propósito, señaló que lo que le pasó a su hijo le ha dado la misión de "ayudar a otros niños que no tienen una voz".

Como parte de sus esfuerzos para concienciar sobre el cáncer infantil, Angel anunció el proyecto “1095” (haciendo referencia al número de días que Johnny tuvo que ser tratado por primera vez), un documental que muestra la lucha de su familia contra el cáncer y cuyas ganancias serían dirigidas a combatir esta enfermedad.

“Queríamos tener eso para que otras familias que reciban esas desafortunadas noticias, de tal manera que puedan ver cómo lo soportamos, como lo superamos”, afirmó Angel. “Mi hijo tendría que vivir más que yo, y muchos de estos chicos no viven más que sus padres.”

