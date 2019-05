Ellen DeGeneres: su madre se pronuncia sobre el abuso sexual que sufrió a los 15 años

Hace apenas unos días, Ellen DeGeneres reveló uno de los duros episodios que le tocó vivir cuando era una adolescente. La comediante y conductora de TV confesó que fue víctima de abuso sexual a los 15 años por parte de su padrastro.

La complicada revelación ocurrió en una entrevista con David Letterman a través de su programa en Netflix titulado "My Next Guest Needs No Introduction". Durante la conversación, Ellen contó que, inicialmente, su madre no le creyó.

Teaser de la segunda temporada de "My Next Guest Needs No Introduction", de David Letterman. (Fuente: YouTube)

Ahora, Betty (madre de la presentadora) se pronunció por primera vez sobre el hecho y dijo sentirse arrepentida por haber desconfiado de su hija en ese entonces. "Amo a mi hija, y desearía haber tenido la capacidad de escucharla cuando me contó lo que pasó", confesó Betty, quien tiene 89 años en la actualidad.



Betty hizo llegar sus declaraciones a través de un comunicado a NBC News en el que agregó: "Vivo con ese arrepentimiento, y no querría eso para ningún otro padre. Si alguien en tu vida tiene el coraje de expresarlo, créelo".

"Ahora sé que una de las cosas más difíciles de hacer es hablar después de haber sido abusada sexualmente", finalizó Betty DeGeneres.