La estrella de "Grey's Anatomy" Ellen Pompeo firmó por dos temporadas más de la serie que le reportarán 20 millones de dólares en promedio cada una, anunció la actriz, que considera que la igualdad de trato con los hombres es uno de los grandes problemas a resolver en Hollywood.

En entrevista a la revista The Hollywood Reporter, Pompeo declaró que durante varios años cobró menos que su co protagonista Patrick Dempsey a pesar de ser ella la estrella de la serie.

"Para mí, que Patrick se fuera de la serie [en 2015] fue un momento decisivo. Siempre le podían utilizar como palanca contra mí. 'No te necesitamos, le tenemos a él'. Y lo hicieron durante años. No sé si eso también se lo hicieron a él, porque nunca discutimos nuestros acuerdos”, asegura Pompeo. "Hubo muchas veces en las que le hablé de unirnos para negociar, pero nunca estuvo interesado en eso", contó la actriz.

Pompeo agregó también que llegó a pedir 5.000 dólares más que Dempsey, sin embargo no se lo dieron. "Podría haberme ido, ¿por qué no lo hice? Es mi serie, soy la número uno. Estoy segura de que sentí lo que muchas otras actrices: ¿por qué debía dejar un gran papel por un chico? Sientes ese conflicto, y luego concluyes: 'No voy a dejar que un hombre me saque de mi propia casa", asegura la actriz.

El nuevo contrato de Pompeo prevé un salario de 575.000 dólares por episodio para las temporadas 15 y 16, así como un bono por la firma e incentivos, para un total de más de 20 millones de dólares por temporada.

Consultado por la AFP, ABC confirmó el acuerdo por dos temporadas más pero no hizo ningún comentario sobre esta cifra, que convertiría a Meredith Gray, heroína de "Grey's Anatomy", en la actriz de

televisión mejor pagada para una serie dramática.

Según la revista Forbes, la actriz mejor pagada en la televisión es actualmente Sofía Vergara, por su papel en la comedia "Modern Family", también de ABC, con 41.500 millones de dólares por temporada, por delante de Kaley Cuoco por "The Big Bang Theory" (CBS), con 26 millones.

Sofía Vergara gana más del doble que su pareja masculina en "Modern Family", mientras que Kaley Cuoco está al mismo nivel que las estrellas masculinas de "The Big Bang Theory", de acuerdo con Forbes, que contó 10 actrices entre los 20 mejores salarios de la ficción televisiva en Estados Unidos el año pasado.

"La serie continuará mientras Ellen quiera", declaró a The Hollywood Reporter Shonda Rhimes, creadora de "Grey's Anatomy" y nombre de referencia de la producción de contenido televisivo y quien firma también las series "How to Get Away With Murder" y "Scandal".

"Tengo 48 años ahora y finalmente llegué al punto en el que me siento cómoda pidiendo lo que merezco, que es algo que ocurre con la edad", dijo Ellen Pompeo, quien firmó un contrato exclusivo con ABC.

"No necesariamente soy percibida como una actriz exitosa, a diferencia de una actriz de 24 años que ha hecho algunas películas grandes, aunque probablemente le paguen muy poco, ciertamente menos que a su co protagonista masculino y sin incentivos", agregó.

"Si queremos hablar de cambio, tenemos que ser parte de él", agregó la actriz, quiién dijo haberse sentido inspirada por las mujeres al frente del movimiento Time’s Up.

"Estar sentada en habitaciones llenas de actrices ganadoras de un Oscar escuchando cómo fueron atacadas y asaltadas es aterrador. Me confirmó que mi camino realmente era el correcto, porque he decidido empoderarme financieramente para que nunca tenga que esquivar a depredadores y perseguir trofeos", dijo.

Lanzada en 2005, "Grey's Anatomy", la serie médica que se desarrolla en un hospital imaginario en la ciudad estadounidense de Seattle superó recientemente los 300 episodios y aún mantiene buenos números de audiencia.