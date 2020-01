Emilia Clark conquista Instagram cantando un rap [VIDEO]

La actriz Emilia Clarke, famosa por interpretar a Daenerys Targaryen en la teleserie "Game of Thrones", compartió con sus seguidores de Instagram un divertido video que realizó durante las grabaciones de la sexta temporada de este show.

"Esto es para ti", dice Emilia Clarke en el video de Instagram mientras baila junto al actor Joe Naufahu quien interpreta a Khal Jhaqo en la serie "Game of Thrones".

Un vídeo publicado por @emilia_clarke el 30 de May de 2016 a la(s) 7:43 PDT

En la reproducción de Instagram se aprecia que la actriz de 29 años baila y rapea el éxito de los noventas "All About You" del recordado rapero estadounidense Tupac Shakur.

"¿Pero los tres ojos del cuervo pueden ver esto? Conquistando", escribió junto a las imágenes del video de Instagram. Esta grabación ha reunido más de un millón de reproducciones en solo unas horas.

Tal como se observa en la reproducción de Instagram, ambos actores están vestidos como sus respectivos personajes en "Game of Thrones".