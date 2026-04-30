Este jueves, las estrellas de cine Emily Blunt y Stanly Tucci recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, en una ceremonia donde estuvieron acompañados por figuras de Hollywood como Matt Damon, Robert Downey Jr. y Meryl Streep.
Este jueves, las estrellas de cine Emily Blunt y Stanly Tucci recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, en una ceremonia donde estuvieron acompañados por figuras de Hollywood como Matt Damon, Robert Downey Jr. y Meryl Streep.
“Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí (...) Es gracias a ustedes y los grandes amores de mi vida que han hecho de la vida un profundo privilegio y este mundo”, dijo emocionada Blunt, cuya estrella está ubicada cerca del Teatro El Capitán.
Junto a la actriz, recordada por su participación en ‘Oppenheimer’, Tucci agradeció “este honor” tras tantos años trabajando para la industria de Hollywood. “El hecho de que termine en la acera es apropiado. Ha sucedido antes, pero me recuperé”, bromeó.
Este reconocimiento a los actores coincide con el estreno de "El Diablo viste a la moda 2″, comedia protagonizada por Anne Hathaway, donde comparten escenas con Streep. El filme, inspirado en la novela homónima de Lauren Weisberger, ofrece una mirada al mundo de la moda y su faceta más hostil.
Precisamente Streep, quien interpreta a la despiadada Miranda Priestly, un personaje al que relacionan con la exdirectora de la revista Vogue, Ana Wintour, dedicó a ambos unas palabras como una de las estrellas invitadas.
“Emily, estoy tan enamorada de ti como todos los demás”, dijo, mientras que de Tucci destacó que es un hombre “astuto, divertido, mordaz, generoso, curioso y elegante”.
Cabe precisar que, además de compañeros de reparto, ambos artistas son cuñados, ya que Tucci está casado con Felicity Blunt, hermana mayor de Emily.
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Emily Blunt obtuvo su primera nominación al Oscar en 2023 por su interpretación de Kitty Oppenheimer en "Oppenheimer", película de Christopher Nolan, donde comparte créditos con Robert Downey Jr. y Cillian Murphy.
La actriz británica comenzó su carrera en 2002, interpretando a Julieta en "Romeo y Julieta" en el Festival de Chichester. Además, descató en títulos como "A Quiet Place", "Sherlock Gnomes", "My Sister’s Sister" y "The Young Victoria", por la que recibió nominaciones a los premios BAFTA y Globo de Oro. También ha participado en la primera entrega de “El diablo viste a la moda”.
Por su parte, Stanley Tucci es reconocido por su versatilidad como actor, guionista, director y productor. Con una carrera que abarca más de 100 películas, una extensa participación en televisión y teatro, tanto en Broadway como fuera de ella, Tucci ha dejado una huella significativa en la industria.
Entre sus trabajos más destacados se incluyen "Conclave", "Final Portrait", "Hunger Games" y "Spotlight", entre otros.
*Con información de EFE
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