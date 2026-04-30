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Ambos recibieron su reconocimiento en el emblemático Paseo de la Fama coincidiendo con el estreno de 'The Devil Wears Prada 2' ('El diablo viste a la moda')
Ambos recibieron su reconocimiento en el emblemático Paseo de la Fama coincidiendo con el estreno de 'The Devil Wears Prada 2' ('El diablo viste a la moda')
Por Redacción EC

Este jueves, las estrellas de cine Emily Blunt y Stanly Tucci recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, en una ceremonia donde estuvieron acompañados por figuras de Hollywood como Matt Damon, Robert Downey Jr. y Meryl Streep.

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