Emma Watson no terminó con Chord Overstreet y este beso lo demuestra

Emma Watson está enamorada. Pese a los reportes de la prensa del final de su relación con Chord Overstreet, actor estadounidense conocido en el mundo hispano por la serie "Glee", la pareja sigue junta y unas imágenes que los muestran muy románticos en Los Ángeles así lo demuestran.

La estrella de "Harry Potter", hoy de 28 años, y el cantante, de 29, fueron fotografiados realizando compras en Los Ángeles luego de pasar por un restaurante vegano en dicha ciudad.

Estas son las fotos de la feliz pareja:

Más fotos de Emma Watson y Chord Overstreet. Sin duda, enamoran.. ¡Mirad que felices se les ve! pic.twitter.com/dmWOW5Gfhu — Ultimate Watson (@emmacwatson_) 21 de junio de 2018

Emma Watson y Chord Overstreet en LA el pasado 19 de junio 😍. pic.twitter.com/6MObg5nEkC — Ultimate Watson (@emmacwatson_) 21 de junio de 2018

Emma Watson y Chord Overstreet fueron vistos juntos por primera vez a inicios del 2018. La pareja acudió a la fiesta de "Vanity Fair" del Oscar de este año, pero abandonaron el lugar por separado para evitar ser fotografiados por los 'paparazzi'.

Hasta la fecha, ninguno de los dos ha hablado públicamente de su vínculo amoroso. Tampoco se manifestaron cuando, en mayo de este año, se reportó sobre el final de su relación y hasta se hizo incidencia en el hecho de que la actriz lo había dejado de seguir en Instagram.

Emma Watson y Chord Overstreet en fiesta del Oscar 2018. (Fuente: YouTube)

Emma Watson es conocida por ser muy reservada con su vida privada, y sobretodo con su vida sentimental. En una entrevista con "Vanity Fair", la británica dijo: "No puedo contar sobre mi novio en una entrevista y después esperar que los 'paparazzis' no tomen fotos cuando salgo de mi casa, no se pueden tener ambas cosas. Lo que me di cuenta es que en Hollywood la persona con la que estás se mezcla con la promoción de la película y se arma un circo. Odiaría que el hombre con el que estoy crea que es parte de un show o de una fachada", afirmó.