La actriz Emma Watson, recordada por dar vida a “Hermione Granger” en la saga “Harry Potter”, se sinceró sobre su actualidad y explicó que se sintió estresada por su próximo cumpleaños, que será el 15 de abril del 2020. El motivo: cumplirá 30 años.

A puertas de esta nueva etapa, la actriz dijo que se sintió abrumada en un inicio y que toda la carga de cumplir 30 le generó una gran ansiedad.

“No entiendo porque muchos crean un escándalo cuando están a punto de llegar a los 30. Me siento estresada por todos los mensajes que hay a mi alrededor. Si aún no has construido un hogar, no te has casado, no tienes un bebé o aún están descubriendo cosas por tu cuenta entonces realmente no tienes nada seguro en una edad en la que se supone que ya deberías tenerlo, simplemente esto genera una gran cantidad de ansiedad”, señaló la actriz a la revista British Vogue.

Por otro lado, aunque nunca cerró la posibilidad de tener una relación, actualmente la actriz dijo estar soltera y feliz por ello.

“Tengo que ser sincera y admitir que nunca estuve totalmente convencida del discurso que dictaba ‘soy feliz siendo soltera’. Estaba convencida de que eso no era verdad, pero eso fue porque me tomó tiempo comprenderlo, la verdad es que disfruto mucho de estar soltera y de ser mi propia compañera en este viaje”, contó.

La entrevista completa en Vogue se publicará el 8 de noviembre y revelará más detalles sobre la vida de la protagonista de “Mujercitas”, filme que estrenará en diciembre próximo.