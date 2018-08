Penélope Cruz compite al Emmy 2018 como Mejor actriz de reparto en miniserie por su rol de la diseñadora Donatella Versace en "American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace". La española, sin embargo, no es nueva en premios como los Goya, Bafta, Globos de Oro, y los Oscar. Para el último, compitió en dos ocasiones, y lo ganó con su papel en la cinta "Vicky Cristina Barcelona" (2008).

Cruz recuerda jugar de niña a ser actriz. "Pensaba en un personaje y fingía ser alguien más", dijo. Se hizo cinéfila a los 10 y su padre le obsequió un reproductor Betamax. De adolescente quiso ser actriz tras ver "¡Átame!" de Pedro Almodóvar, "muy extrovertida", buscó agente e iba a castings, y debutó en el clip "La fuerza del destino" de Mecano. Tiempo después condujo el show "La quinta marcha", y apareció en la serie francesa erótica "Série rose".

La española hizo su debut en el cine como protagonista del filme art-house "Jamón, Jamón" con Javier Bardem. El filme tuvo buenas críticas, dio a la actriz su primera nominación al Goya, y según People, la hizo un popular símbolo sexual. "Fue un gran rol, pero... no estaba realmente lista para el desnudo", reveló, "pero no me arrepiento porque quería empezar a trabajar y eso cambió mi vida".

El mismo año tuvo un rol radicalmente opuesto en "Belle Epoque", y People calificó a Cruz de 'versátil'. Siguieron actuaciones en cintas españolas e italianas, y las de 1997 "El amor perjudica seriamente la salud", "Carne trémula" de Pedro Almodóvar, y el drama sci-fi "Abre los ojos" de Alejandro Amenábar, ante críticas positivas.

En 1998 hizo su primera cinta estadounidense, "The Hi-Lo Country", y aunque Cruz tuvo problemas para entender el idioma en rodaje, logró nominación a un premio ALMA. Actuó también en "La niña de tus ojos", donde encarna a una cantante en la era franquista. Según Variety, el rol confirmó que Cruz "es primero actriz y después un rostro bonito", y logró su primer Goya.

Al año siguiente encarnó a una religiosa embarazada con VIH en la aclamada "Todo sobre mi madre" de Almodóvar. Inició el milenio con sus primeros estelares estadounidenses "Woman on Top" y "All the Pretty Horses" con Matt Damon, y en 2001 retomó su rol de "Abre los ojos" en "Vanilla Sky" junto a Tom Cruise. Aunque los filmes lograron variadas críticas, la actuación de Cruz fue bien recibida.

Siguió un elogiado rol junto a Johnny Depp en "Blow", que también cosechó crítica dividida. "Sin noticias de dios", por otro lado, no fue apreciada, al igual que "La mandolina del capitan Corelli", y "Waking Up in Reno". Al año siguiente recibió favorables reseñas con su rol de paciente de un sanatorio mental en la cinta de horror "Gothika", pero lo opuesto sucedió con su protagónico en "Fanfan la Tulipe".

Le siguieron "Noel" (2004) con Paul Walker, y el drama "Head in the Clouds" con Charlize Theron. Cruz además aprendió italiano para "Don't Move", por el que tuvo aprecio crítico y el European Film a Mejor actriz. Con"Sahara" (2005), Cruz ganó $1.6 millones pero la cinta no logró lo esperado en taquilla y su actuación fue criticada, al igual que en "Chromophobia", estrenada en Cannes. 2006 fue un año más favorable en críticas para su filme "Bandidas" con Salma Hayek.

"Volver" de Pedro Almodóvar le dio premios en Cannes y los Goya, compitió al Globo de Oro, SAG, Bafta, y se hizo la primera española en carrera al Oscar a Mejor actriz. Tuvo doble rol en "The Good Night" (2007) con Martin Freeman, al año siguiente en "Elegy", y en ambas su actuación fue destacada sobre su cinta. Dio vida luego a una mujer mentalmente inestable en "Vicky Cristina Barcelona", y su elogiada actuación la hizo competir al Globo de Oro y los SAG, además de darle un nuevo Goya y sus primeros Bafta y Oscar a Mejor actriz de reparto.

A fines del año dio voz a un cobayo espía en "G-Force", y al siguiente actuó en "Los abrazos rotos" ante buena crítica y nominaciones. Cruz cerró 2009 con el filme musical "Nine", por el que compitió al SAG, Globos de Oro y Oscar a Mejor actriz de reparto. Su único rol de 2010 fue un cameo en "Sex and the City 2", y al año siguiente "Manolete", biopic que Cruz grabó en 2007, finalmente fue estrenado por cable.

Su rol más rentable a la fecha fue "Piratas del Caribe: En aguas misteriosas", una de las cintas más taquilleras de la historia, y poco antes de su estreno, Penélope Cruz fue la primera española en recibir estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2012 retomó el italiano en "To Rome with Love" de Woody Allen, quien comparó la actuación de Cruz con iconos como Sophia Loren. Al igual que en su siguiente cinta, "Twice Born", ella fue mejor recibida que sus filmes.

Actuó luego en el thriller "The Counselor" con Michael Fassbender, Cameron Diaz, Brad Pitt, y el esposo de Cruz, Javier Bardem, seguido de un cameo con Antonio Banderas en "Los amantes pasajeros" de Pedro Almodóvar. Cruz co-produjo y protagonizó además "Ma ma" (2015), donde interpretó a una madre diagnosticada con cáncer de mama. "De los más complejos y hermosos roles que me han ofrecido", según Cruz, no fue bien recibida pero le dio nueva mención al Goya.

Siguió un rol escrito para ella en "Zoolander 2" (2016), y la comedia "Grimsby" con Sacha Baron Cohen, ante críticos que consideraron que se desaprovechó a Cruz. Estrenó además "La reina de España", secuela de "La niña de tus ojos" donde, veinte años después, su personaje convertido en estrella de Hollywood retorna a España para una película. El filme fue estrenado en la Berlinale con crítica poco entusiasta, pero obtuvo cinco menciones al Goya.

"Loving Pablo" (2017), que protagoniza junto a Javier Bardem, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. Siguió su rol en "Murder on the Orient Express", cinta que cosechó crítica mixta pero elogios a su estelar elenco. Penélope Cruz co-protagonizó "The Assasination of Gianni Versace" en 2018, y su actuación elogiada por la crítica fue nominada al Emmy 2018. El thriller psicológico "Todos lo saben", con Cruz y Bardem, fue proyectada en Cannes y se estrena próximamente.