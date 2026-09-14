Este lunes 14 de setiembre, el actor estadounidense Tom Pelphrey obtuvo su primer Emmy al ganar la categoría de Mejor actor de reparto en una serie dramática por su interpretación de Robbie Prendergrast en ‘Task’ (HBO), durante la 78.° edición de los premios, realizada en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Durante su discurso, el intérprete dedicó palabras a su fe, su sobriedad y el camino recorrido junto a sus seres queridos. “Agradezco a mi familia y a mis amigos por todo su amor y apoyo durante todos estos años”, expresó reconociendo a sus compañeros de reparto, entre ellos Mark Ruffalo, a quien mencionó de manera especial. “Estoy muy orgulloso de ser su amigo”, dijo emocionado.

(I-D) Kaley Cuoco y Tom Pelphrey asisten a la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock, el 14 de septiembre de 2026, en Los Ángeles, California | Foto: AFP / MONICA SCHIPPER

Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió cuando dedicó unas palabras a su prometida, la actriz Kaley Cuoco, recordada por interpretar a Penny en ‘The Big Bang Theory’, quien presenció la ceremonia entre lágrimas y visiblemente conmovida mientras lucía un avanzado embarazo, fruto de su relación con el ganador del Emmy.

“Y a mi actriz favorita en esta sala, mi amor, mi mejor amiga, mi compañera, la embarazada Kaley: te amo más que a nada, y nuestra familia es la joya de la corona de mi vida”, dijo Pelphrey cerró sus palabras saludando a su primera hija y a la bebé que vienen esperando.

Une déclaration d'amour comme ça ou rien 🫶🥹



Le message de Tom Pelphrey à Kaley Cuoco sur la scène des #Emmys.



Task, disponible sur @HBOMaxFR avec CANAL+. pic.twitter.com/4x4ZNyeQ47 — CANAL+ (@canalplus) September 15, 2026

En la categoría, el actor se impuso ante nominados como Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell por ‘The Pitt’, Billy Crudup por ‘The Morning Show’, Jack Lowden por ‘Slow Horses’ y Carlos-Manuel Vesga por ‘Pluribus’.

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