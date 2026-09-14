Pelphrey se impuso ante nominados como Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell por 'The Pitt', Billy Crudup por 'The Morning Show', Jack Lowden por 'Slow Horses' y Carlos-Manuel Vesga por 'Pluribus'. | Foto: HBO (Captura) / AFP / Composición EC
Pelphrey se impuso ante nominados como Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell por 'The Pitt', Billy Crudup por 'The Morning Show', Jack Lowden por 'Slow Horses' y Carlos-Manuel Vesga por 'Pluribus'. | Foto: HBO (Captura) / AFP / Composición EC
Por Redacción EC

Este lunes 14 de setiembre, el actor estadounidense Tom Pelphrey obtuvo su primer Emmy al ganar la categoría de Mejor actor de reparto en una serie dramática por su interpretación de Robbie Prendergrast en ‘Task’ (HBO), durante la 78.° edición de los premios, realizada en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

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