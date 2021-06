Conforme a los criterios de Saber más

El reciente estreno de los ocho primeros minutos del musical “In the Heights” introdujo más de una cara familiar para aquellos que estamos interesados en la contribución latina en Hollywood. Además de las apariciones del creador Lin-Manuel Miranda, así como establecidos actores como Jimmy Smits y Olga Merediz, destacó la actuación y capacidad musical de Anthony Ramos en el papel protagónico de Usnavi de la Vega, el dueño de una bodega en el barrio latino de Washington Heights y narrador de la historia.

Pero para aquellos que hemos seguido más de cerca las producciones de Lin-Manuel Miranda, esta habilidad no es nada nuevo. El actor ya había demostrado sus dotes musicales como parte del elenco original de la primera puesta en escena de “Hamilton”, donde interpretó los dobles papeles de John Laurens y Phillip Hamilton.

A diferencia de estas figuras que encontraron la muerte en la flor de su vida, la carrera de Ramos parece a punto de despegar, con no solo su papel en el esperado musical dirigido por John M. Chu, sino también prominentes apariciones en series como “She’s Got to Have It” de Spike Lee, contribuciones a películas taquilleras como “Trolls World Tour” (2020) y la salida de su primer disco “The Good & the Bad”. Con el éxito aparentemente a la vuelta de la esquina para él, es pertinente revisar su carrera.

EL BEISBOLISTA QUE LE GUSTABA CANTAR

Anthony Ramos Martínez nació en Nueva York el 1 de noviembre de 1991. Hijo de padres con raíces puertorriqueñas, Ramos pasó su infancia en Bushwick, un barrio de clase trabajadora en Brooklyn que describió como “bastante bravo”. Según reveló en una entrevista con Colorlines en 2016, el joven Anthony no veía frecuentemente a su padre y vivió principalmente con su mamá, hermano mayor y hermana menor.

“My mama said when I was six years old

I would always sit up by the window

I would always say this city way too cold

Wish there was another place I could go...” pic.twitter.com/8Ph0iMWOr0 — Anthony Ramos (@ARamosofficial) April 29, 2021

Es difícil imaginarlo ahora, pero cuando Anthony Ramos era joven su aspiración era ser un deportista profesional. Si bien tenía amor por la música - cuando era niño su madre solía pedirle cantar las canciones que escuchaba en su reproductor de discos-, el sueño de Anthony era jugar baseball en las grandes ligas. Es así que su llegada a los musicales fue completamente accidental.

“En la escuela, el baseball era lo mío. Estaba sentado en mi clase durante mi tercer año de secundaria cuando hubo un anuncio en el altavoz sobre una audición para este show llamado ‘Sing’”, reveló. “No tenía idea qué era. Pensé ‘quizás es un concurso de talento’. Así que fui a este programa y me dieron el rol principal. Lo intenté y me enamoré”.

Su nueva dedicación a la música no le fue fácil, al no contar con los fondos necesarios para estudiar esta carrera. Afortunadamente para sus nuevas ambiciones, Anthony fue ayudado por la directora musical de su escuela, Sara Steinweiss, “quien vio en mí algo que no veía yo mismo”.

La profesora no solo lo ayudó a pagar su aplicación para la Academia Estadounidense de Música y Drama (AMDA por sus siglas en inglés), sino también lo puso en contacto con fondo de becas que le permitió solventar sus estudios. “Les dije mi historia, cómo venía del barrio y cómo mis notas, que no eran tan buenas, no eran un reflejo de mí mismo. Le dije “todo lo que necesito es una oportunidad”.

Estudiar en el AMDA fue un trabajo intenso para Anthony. “Me di cuenta cuando llegué ahí que tenía que ponerme un poco al día . Un montón de estos chicos sabían tanto de los musicales. Yo conocía ‘Rent’ y ‘Grease’, los icónicos. Pero hice lo mío. Tuve momentos de duda donde quería renunciar, pero me dije a mi mismo que no podía. Demasiadas personas habían apostado su reputación por mí. Tengo que seguir, tengo que hacer esto. Así que me maté trabajando y me gradué (en 2011).”

COMIENZOS PROFESIONALES

Tras su graduación, Ramos tuvo la suerte de tener listo un trabajo en una puesta en escena de “Grease” en Nueva Jersey, pero después de eso encontró que la oferta laboral era exigua.

“De julio a octubre, no había nada. Pero de ahí me reorganicé y me dije que debía seguir confiando en Dios y trabajando duro. Entonces, súbitamente, otro trabajo”, recordó. Se trató de un tour nacional del musical “Damn Yankees”, el cual actuó en 67 ciudades por tres meses.

Su siguiente trabajo fue casi profético, al ser elegido en el 2012 para interpretar el papel de Sonny en un una puesta en escena de “In the Heights” para la Pioneer Theatre Company, establecida en la Salt Lake Company.

Según el propio Ramos, su llegada a “Hamilton” fue también una cuestión fortuita, ya que al momento que la obra estaba haciendo audiciones a inicios del 2014, él ya tenía un contrato para el musical “Heart and Lights”, pero a la insistencia de su amistad y los reclutadores, igual probó su suerte en el nuevo musical.

“En efecto, ‘Hearts and Lights’ fue cancelada durante la previsualización. Perdí mi trabajo a las 11 a.m. y a las 4 p.m. me llamaron preguntando si quería participar en ‘Hamilton’”, recordó.

Here's Anthony Ramos, who you may remember from 21 Chump Street. He's playing John Laurens and Philip Hamilton. pic.twitter.com/MAGMzehejO — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) October 3, 2014

“Él cantó ‘My Shot’ como si fuera Alexander Hamilton reencarnado y, si le daban la oportunidad, podría conquistar el mundo”, dijo Lin-Manuel Miranda a The Hollywood Reporter recordando la audición. “Nunca he visto una presencia más ávida. Tenía esa cosa que las estrellas de cine poseen, lo que es, al momento que las vez, estás alentándolos para ganar”.

Antes del estreno de “Hamilton”, Ramos colaboró con Lin-Manuel Miranda en la obra musical de un solo acto “21 Chump Street”, basada en una historia real sobre un estudiante que se involucra en las drogas para impresionar a una chica, que resulta ser un policía encubierto.

HAMILTON

Hay un antes y un después de “Hamilton”. La producción basada en la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, se convirtió pronto en una revolución musical que tomó primero al país y luego al mundo, con las entradas alcanzando precios superiores a los US$10 mil.

El éxito también salpicó al reparto original. Lin-Manuel Miranda, ya un respetado compositor, pasó a convertirse en una de las voces latinas más poderosas del mundo del entretenimiento, mientras que la carrera de Leslie Odom Jr., cuya magistral interpretación del antagonista Aaron Burr le valió un premio Tony, despegó. Tampoco quedaron iguales Phillipa Soo (Eliza Hamilton), Daveed Diggs (el marqués de Lafayette) y Renée Elise Goldsberry (Angelica Schuyler), quienes vieron su renombre - y oportunidades laborales - aumentar exponencialmente. En este aspecto, Anthony Ramos no fue la excepción, quien no solo encontró trabajo, sino también amor en el musical, al ser este el que le introdujo a su ahora prometida Jasmine Cephas Jones.

First table read, Hamilton, 2015, Off-Broadway:

*Anthony keeps sneaking glances at our newest cast member, Jasmine*

Me: Ruh-roh.

2019: 💍

Me: 😭 pic.twitter.com/W4aAvjXV7Q — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) January 12, 2019

Poco después de participar en “Hamilton”, Ramos tuvo su debut cinematográfico con un papel menor en la película “White Girls”. Le siguieron apariciones en series como “Law & Order” (2016) y “Will & Grace”, así como películas como “Patti Cake$” (2017).

El 2018 fue un año clave para Ramos. Además de participar en papeles prominentes en importantes filmes “Monster and Men” y “A Star is Born”, el actor también volvió a las tablas con “In the Heights”. Pero a diferencia de hace seis años, esta vez asumió el rol protagónico de Usnavi de la Vega, papel que lo puso en el lugar ideal para interpretar este papel en la adaptación a la pantalla grande.

NACIDO PARA EL ROL

Curiosamente, Anthony Ramos postuló dos veces para tener un papel en la versión cinematográfica de “In the Heights”. Antes de que los derechos para el musical llegaran a Warner Bros. estuvieron en posesión de la Weinstein Company, hasta que las denuncias contra el fundador de la compañía, Harvey Weinstein, llevaron a que la propiedad fuera subastada a otra casa productora.

“Fracasé de lo grande en esa audición. Fue, como, horrible”, reveló Ramos a Men’s Health el 9 de junio. Cuando supo que el proyecto había pasado a otro estudio, el actor vio otra oportunidad. “Yo estaba como ‘ojalá que hayan incinerado la cinta de mi audición. Ojala que la hayan quemado, y que esté en un lugar profundo de los archivos donde nadie vaya a verla”.

Ramos tenía otra ventaja con un poderoso aliado en la figura de Lin-Manuel Miranda, quien ayudó a coordinar un encuentro entre el actor y el director del proyecto, Jon M. Chu. Según el artista, el encuentro despertó química entre el realizador y él, pero pasó algo de tiempo antes de que le fuera anunciado que había obtenido el rol.

Para Miranda, quien además de ser creador del musical, fue el primero en interpretar a Usnavi, Ramos es perfecto para el rol. “Anthony creció representando a su barrio. No puedes hablar con él más de cinco segundos sin escuchar sobre Bushwick. Él nació para actuar ese rol y no le requiere nada asumirlo”, afirmó al New York Times.

Adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda dirigida por Jon M Chu. Bajo la perspectiva del personaje de Usnavi de la Vega (Anthony Ramos), el dueño de una tienda en el barrio de Washington Heights de Nueva York, podemos ver el cambiante panorama de su entorno. (Foto: Warner Bros. Pictures)

Pero “In the Heights” no es el único proyecto para el ocupado actor de 29 años, quien acaba de terminar de filmar una cinta de ciencia ficción titulada “Distant” en Budapest y recientemente firmó un contrato para ser el nuevo protagonista de la multimillonaria franquicia “Transformers”, un honor antes reservado a pesos pesados de Hollywood como Shia LaBeouf y Mark Wahlberg. Además, con la pronta salida su segundo álbum “Love and Lies” el 25 de junio, Ramos dista mucho de aquel muchacho que batallaba por una oportunidad.

Para todos las personas que lo conocen, actores como Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs y más, Ramos está más bien logrando su destino de ser una estrella. “Su carisma es tan grande como el de cualquier estrella de cine que he visto en mi vida, de los clásicos a las películas modernas”, afirma el realizador Jon M. Chu. “Él es el rostro del siguiente capítulo que define lo que es un actor protagónico, lo que representan”.

