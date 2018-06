¿Qué enfermedad padecía el fallecido actor de "Modern Family"?

El fallecido actor Jackson Odell, quien participó en "Modern Family" y "The Goldbergs", tenía un historial de abuso de heroína, informó el sitio "TMZ".



Sin embargo, en su último test de drogas salió limpio y las autoridades aseguraron que había permanecido sobrio durante unas tres semanas.

Jackson Odell, de 20 años, fue encontrado muerto el pasado viernes en su casa, pero no se hallaron en el lugar ni drogas ni artefactos para su consumo.

Tampoco se cree que su muerte haya sido producto de un crimen.

Aún se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas y la autopsia para determinar las causas de su deceso.​

El también músico fue conocido por sus apariciones en las películas "Judy Moody" y "Not Bummer Summer", y en las series de televisión "The Goldbergs", "The Fosters", "iCarly" y "Modern Family".



(Fuente: El Universal de México)