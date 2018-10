La estrella de cine Chow Yun-fat donaría toda su fortuna a obras de caridad

El actor Chow Yun-Fat procedente de Hong Kong, uno de los actores más conocidos internacionalmente, habría decidido que su patrimonio total sería destinado a obras de caridad.

"Lo más difícil de la vida no es la cantidad de dinero que ganas, sino cómo mantener una mentalidad pacífica y vivir el resto de tu vida de una manera simple y despreocupada", esto declaró la estrella de "Hidden Dragon" al sitio de películas de Hong Kong, Jayne Stars.

The New Straits Times informó que el patrimonio neto de Chow está valorado en $ 714 millones de dólares. Y según el artículo, Chow toma el transporte público con la mayor frecuencia posible y gasta la mayor parte de su tiempo y dinero en obras de caridad en lugar de disfrutarlo solo.

"No uso ropa para otras personas. Mientras crea que es cómodo, entonces es lo suficientemente bueno para mí ".

El sitio web, IndieWire, escribió que Chow gastaría US $ 102 por mes; pues a pesar de su riqueza y su estatus como ícono de película asiática; además de ser conocido por el público estadounidense por su papel en "Crouching Tiger", "Hidden Dragon", "A Better Tomorrow" y "The Killer" de John Woo; él se considera a sí mismo como una persona normal.

Además, en otras declaraciones, su esposa, Jasmine Tan, fue citada en este informe donde afirmaría que Chow todavía seguiría usando su teléfono Nokia desde hace 17 años.