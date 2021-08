El Festival de Karlovy Vary, que este año se celebra del 20 al 28 de agosto, concederá un premio de honor por el conjunto de su carrera al actor, escritor y director estadounidense Ethan Hawke. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Karlovy Vary a un artista que admiramos desde hace mucho tiempo”, afirmó el director artístico del evento, Karel Och, en un comunicado.

Och explicó que el festival ya había rendido homenaje a la “Austin Film Society” en 2018 y que esta distinción a Hawke, muy vinculado a la escena independiente de Texas, es una extensión de ese reconocimiento.

Hawke, de 50 años, fue nominado en cuatro ocasiones al Óscar a lo largo de su carrera, por “Training Day” (2001), “Before Sunset” (2004), “Before Midnight” (2013) y “Boyhood”(2014).

El premio que recibirá, el “President’s Award”, será la segunda distinción que el actor recibirá por su carrera en el mundo del cine, después de que el Festival Internacional de Cine de San Sebastián le otorgara el “Premio Donostia” en 2016.

Su trayectoria como actor empezó a despegar con su rol en la aclamada “Dead Poets Society”, en la que interpretó al alumno tímido del profesor interpretado por Robin Williams, en 1989. Entrada la década de los 90, Hawke dio vida a varios papeles que fueron aclamados por la crítica y que propulsaron su carrera, como el de Troy, en “Reality Bites” (1994), y Jesse, en “Before Sunrise” (1995).

Before Sunrise es el inicio de una trilogía que completan Before Sunset (2004) y Before Midnight (2013) que sigue a la misma pareja, Jesse y Céline (Hawke y Julie Delpy) a través de los altibajos de su relación de casi dos décadas.

Más recientemente, el estadounidense ha destacado por su trabajo en la miniserie dramática “The Good Lord Bird”, con la que llegó a ser nominado a mejor actor de televisión en la última edición de los Globos de Oro.

Hawke, también un novelista de éxito, publicó este año su primera novela en más de 20 años, titulada “A Bright Ray of Darkness”, su obra trata sobre la historia de un chico joven que debuta en Broadway justo cuando su matrimonio pasa por un mal momento.

