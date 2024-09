El actor escocés Ewan McGregor desveló este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañado de familiares, seguidores y amigos, y agradecido de que colocaran su homenaje cerca del de su “querida amiga”, la fallecida actriz Carrie Fisher.

“No sabía cómo me iba a sentir al estar aquí o qué simbolizaría esto. Pero está significando mucho, y me parece muy bonito. Estoy muy conmovido”, explicó después de que amigos y colegas como el director Mike Mills o Hayden Christensen subieran al estrado a ofrecer unas palabras en su honor.

McGregor fue celebrado por haber encarnado a personajes tan icónicos como el maestro jedi Obi-Wan Kenobi en el universo de ‘Star Wars’, su papel como Mark Renton, un adicto a la heroína, en el filme ‘Trainspotting’, o por haber dado vida al dueño del popular oso Winnie the Pooh en ‘Christopher Robin’.

“Quise hacer esto toda mi vida. Desde que era niño quería ser actor, eso es lo que estaba destinado a hacer”, afirmó.

El actor de ‘Moulin Rouge!’ también aseguró que se sentía “bendecido” de poder “vivir una vida creativa” y de tener la oportunidad de trabajar con “personas increíblemente creativas”.

Además, señaló que estaba “muy emocionado” de que su estrella hubiera sido colocada tan cerca de la de la fallecida actriz Carrie Fisher, conocida por haber dado vida a la princesa Leia en la franquicia de George Lucas.

Hayden Christensen, el intérprete de Anakin Skywalker y Darth Vader en Star Wars, tomó el estrado para expresar su admiración por su compañero.

Christensen dijo que McGregor le dio “clases magistrales de actuación” cuando interpretó a Obi-Wan Kenobi junto a él en películas como ‘Star Wars: Episode II- Attack of the Clones’ o ‘Star Wars: Episode III- Revenge of the Sith’.

“Verlo encarnar este personaje es como ver magia, el mejor tipo de magia. No el tipo que implica algún truco o juego de manos, sino el tipo que realmente te hace creer en algo más grande, porque él no sólo estaba interpretando a Obi-Wan, él era Obi-Wan”, espetó.

Por su parte Mike Mills, con quien McGregor trabajó en ‘Beginners’, describió al actor de 53 años como “un hombre escocés increíblemente apuesto”, y también enalteció su capacidad interpretativa en el cine.

“No todo el mundo que consigue una estrella y que es un gran actor de Hollywood va a mostrarse tan vulnerable y tan real e ir a un lugar tan auténtico como él, y no todo el mundo tiene el talento y la habilidad y la experiencia para saber dárnoslo, para mostrárselo a la cámara”, dijo.

McGregor, que en su trayectoria cuenta con un Globo de Oro, también estuvo acompañado de su esposa, Mary Elizabeth Winstead, y sus hijos.

Con información de EFE

